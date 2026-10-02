Hamza Abdelkarim est devenu un véritable phénomène médiatique en Égypte. Son transfert au Barça, et surtout le fait d'avoir inscrit son premier but avec la sélection égyptienne A, a ravivé les espoirs du pays de le voir devenir l'une des grandes vedettes du football égyptien à l'avenir.

Jusqu'à présent, Hamza a eu davantage d'occasions avec l'Égypte qu'avec le Barça, mais cela s'inscrit dans un plan convenu avec le jeune attaquant, consistant à gérer avec une grande prudence son processus de progression au sein de l'équipe première.

Le journal Sport a indiqué que Hamza Abdelkarim obtiendra un rôle plus important avec le club catalan, l'objectif étant qu'il puisse même disputer quelques rencontres en tant que titulaire au cours de la saison en cours.

Le plan du Barça et de l'entraîneur Flick concernant Hamza semble tout à fait clair : le club catalan le conservera cette saison afin de poursuivre sa phase d'apprentissage, et il n'y a actuellement aucune idée à l'horizon de le prêter à l'avenir.

Flick et la direction sportive du club souhaitent garder le joueur près d'eux, car ils sont bien conscients qu'il s'agit d'un joueur dont on peut tirer un grand profit. L'idée est qu'il dispute au moins 10 à 15 matchs avec l'équipe première cette saison.

Hamza Abdelkarim possède des qualités innées qui lui permettent d'évoluer au poste d'avant-centre pur. Il comprend par ailleurs les mouvements offensifs d'une manière incomparable et dispose, en plus de cela, d'un physique solide et d'une frappe impressionnante. Les entraîneurs estiment qu'il possède les caractéristiques pour devenir le numéro 9 du Barça à l'avenir.

En vertu de son contrat, Hamza devait participer à la préparation de l'équipe première pour la saison, mais son intégration à la liste de la sélection égyptienne pour disputer la Coupe du monde a précipité les événements.

L'attaquant a attiré l'attention du marché des transferts, ce qui a conduit le Barça non seulement à le recruter de manière définitive, mais aussi à lui offrir un contrat professionnel avec l'équipe première, assorti d'une clause libératoire dont la valeur dépasse les 100 millions d'euros, ainsi qu'une amélioration et une prolongation de son contrat.

Le problème réside toutefois dans le fait que le joueur égyptien n'obtient pas de minutes de jeu, ce qui pourrait freiner sa progression. Le Barça préfère cependant, pour le moment, que la situation reste ainsi, même si son temps de jeu augmentera progressivement.

Jusqu'à présent, il n'a joué que quelques minutes face au Rayo Vallecano en Liga, mais après la trêve, il obtiendra davantage d'occasions dans le cadre de la politique de rotation.

Hamza dispose de plusieurs offres de départ sous forme de prêt lors du prochain mois de janvier, mais un accord a déjà été trouvé et la décision prise de conserver le joueur.



