Un rapport de presse a affirmé, ce mercredi, que Roberto Martinez, ancien sélectionneur du Portugal, est candidat pour travailler avec une nouvelle sélection européenne.

L'entraîneur espagnol Roberto Martinez a officiellement annoncé son départ de la sélection portugaise en juillet 2026, après la défaite de l'équipe face à l'Espagne sur le score de 0-1 et son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

De son côté, la Fédération néerlandaise de football étudie depuis plusieurs semaines le dossier du nouveau sélectionneur de l'équipe première, après la démission de Ronald Koeman à l'issue de la Coupe du monde, lors de laquelle la sélection n'a pas obtenu les résultats escomptés.

Les discussions se sont multipliées autour de Michael Reiziger, ainsi que de Van Gaal, qui aurait récemment proposé ses services.

Bien que Reiziger ait été le candidat le mieux placé jusqu'à récemment, la situation a changé au cours des dernières heures, et la presse néerlandaise a commencé à évoquer un autre candidat : Roberto Martinez.

Selon le journal « De Telegraaf », Martinez, ancien sélectionneur de la Belgique et du Portugal, est actuellement le candidat le mieux placé.

Le journal indique que des négociations sont déjà en cours avec la Fédération néerlandaise de football.

Il semble que Martinez, âgé de 56 ans, ait discuté avec Nils de Jong, le directeur sportif de la Fédération néerlandaise de football, à Malaga.

Martinez entretient une relation étroite avec Jordi Cruyff, l'actuel secrétaire général de l'Ajax, qui est également un partisan de la philosophie de jeu de son père Johan. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier.