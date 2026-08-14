Après le décès de son père, l'entraîneur de Messi adresse une demande particulière à tous

Guillermo Hoyos, le directeur technique du club américain de l'Inter Miami, a insisté sur l'absolue nécessité de respecter l'intimité du capitaine de l'équipe, Lionel Messi, durant sa phase de retour sur les terrains après le drame du décès de son père, Jorge Messi.

Jorge Messi s'était éteint le 8 août dernier dans un hôpital de la ville de Rosario, dans le centre de l'Argentine, à l'âge de 68 ans.

Hoyos a déclaré, dans des propos tenus vendredi et rapportés par le site ESPN : « Je pense que tout doit avancer et se dérouler de manière progressive ; il y a une douleur profonde à l'intérieur du joueur, et c'est une chose qui ne peut pas changer du jour au lendemain. »

L'entraîneur argentin a ajouté : « C'est pourquoi j'estime que le silence est l'approche la plus adaptée en ce moment ; le silence, le calme et la sérénité, afin qu'il puisse trouver son propre espace. Notre devoir est de nous tenir à ses côtés et de partager ce silence avec lui, car le silence est pour moi une chose extrêmement importante, et c'est ce qui aide en fin de compte une personne à trouver le chemin pour aller de l'avant. C'est vraiment un être humain formidable et il a une famille formidable. »

Messi était arrivé en avion samedi dernier en soirée dans sa ville natale de Rosario, où des rapports de presse argentins ont fait état de sa présence à une cérémonie d'hommage privée pour le défunt, avant de repartir de nouveau à Miami et de rejoindre les entraînements de l'équipe, en participant au match de la Coupe des Ligues face au club mexicain de León mercredi au stade « New Arena ».

La star argentine a débuté la rencontre face à León sur le banc des remplaçants, avant d'entrer en jeu en tant que remplaçant au début de la seconde période pour disputer les 45 dernières minutes, où il a bénéficié d'un accueil chaleureux, debout, de la part des supporters dans les tribunes dès son entrée sur la pelouse.

Hoyos a commenté l'engagement de Messi envers l'équipe en déclarant : « Il n'existe pas de mots qui lui rendent justice ; je ne trouve aucune description qui exprime sa valeur en tant qu'être humain. Nous ne parlons pas ici de sa valeur en tant que footballeur, mais de sa valeur en tant qu'être humain formidable doté d'un grand cœur. Les mots sont parfois totalement insuffisants. »

Messi a participé aux entraînements collectifs vendredi matin aux côtés du reste de ses coéquipiers, dans le cadre de la préparation de l'Inter Miami en vue de la rencontre face à Nashville samedi, dans le cadre des compétitions de la Major League Soccer.

Interrogé sur la manière dont il allait gérer les minutes de jeu de Messi et sa façon de communiquer avec le capitaine de l'équipe lors des prochains matches, l'entraîneur de l'Inter Miami a réaffirmé l'importance de respecter l'intimité et le silence.

Hoyos a expliqué : « Il y a des choses d'ordre personnel et extrêmement profond, exactement comme chacun d'entre vous a ses propres affaires. Si je venais vers vous et que je vous posais une série de questions personnelles, votre réponse serait : ce sont des affaires privées. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « C'est pour cette raison que je parle du silence, car c'est une valeur que beaucoup ne mesurent pas ; les gens aiment parler et donner leur avis en permanence. Mais pour moi personnellement, il s'agit d'un véritable respect de ces limites. C'est simplement un être humain qui traverse des circonstances difficiles, ce qui est tout à fait normal, et nous respectons cela au plus haut point. »

Il convient de noter qu'après avoir disputé le match de samedi au stade « Geodis Park » contre Nashville, l'Inter Miami se déplacera pour affronter le Philadelphia Union mercredi prochain.