Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a reçu une bonne nouvelle, quelques heures avant d'affronter Barcelone, mardi, en Ligue des champions.

Après sa victoire contre Manchester City (4-2) la semaine dernière, le Paris Saint-Germain va disputer une autre rencontre explosive en Ligue des champions.

Paris recevra Barcelone demain soir au Parc des Princes, et le club parisien doit préparer ce choc sans Nuno Mendes, victime d'une blessure musculaire lors du match contre Strasbourg.

Lors de la victoire 3-1 face à Strasbourg, des inquiétudes sont apparues au sujet de l'état physique de Maghnes Akliouche : le milieu offensif a été touché à la cheville à la suite d'un tacle violent et n'a pas pu terminer la rencontre.

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 BAR Regarder

Toutefois, selon le site "Foot Mercato", les médias présents à l'entraînement du club rouge et bleu ce lundi matin ont confirmé que l'ancien joueur de Monaco était bel et bien présent sur la pelouse du Campus.

Les craintes sont donc levées pour Luis Enrique, le technicien qui donnera aujourd'hui des nouvelles de son effectif en conférence de presse.







