Les joueurs du Barça ont reçu d'importantes leçons de la part de Rodri et de Raphinha après la défaite face au Paris Saint-Germain, lors d'un match qui a révélé l'importance de la concentration et de la qualité des prises de décision dans les grandes rencontres, malgré un optimisme toujours présent au sein de l'équipe quant à sa capacité à jouer la gagne sur tous les tableaux cette saison.

Le quotidien espagnol « Sport » a mis en lumière les réactions au sein du vestiaire du Barça après la rencontre contre le Paris Saint-Germain, ainsi que les enseignements que les joueurs ont tirés de cette défaite.

Rappelons que le Barça avait enchaîné une série de résultats offensifs remarquables et affiché un bon niveau de jeu, au point de paraître irrésistible aux yeux de tous.

Les joueurs de l'équipe savaient que la confrontation avec le Paris Saint-Germain constituerait leur premier vrai grand test de la saison et, malgré la défaite, les impressions au sein de l'équipe demeurent positives à bien des égards.

À l'issue de la rencontre, Raphinha a pris la parole devant ses coéquipiers afin de tirer les leçons de cette défaite. Rodri s'est ensuite adressé à ses partenaires, soulignant que si des erreurs doivent être commises, mieux vaut que ce soit à ce stade de la saison, de façon à ce que l'équipe puisse en tirer des enseignements.

Rodri, lauréat du Ballon d'Or espagnol et grosse recrue de la saison, a tenu à insister avec une ferveur particulière sur le fait que la concentration et les bonnes prises de décision à chaque instant constituent deux facteurs décisifs pour remporter les grands matchs, ceux que l'équipe dispute face aux meilleurs clubs du monde.

Le staff technique dirigé par Hansi Flick, de même que les cadres expérimentés de l'effectif, s'accordent à dire que le Barça a perdu ce match en raison d'une mauvaise gestion de certaines situations et d'un manque de bonnes décisions dans des moments décisifs.

Malgré la défaite, l'ambiance au sein de l'équipe reste positive, et les joueurs semblent plus soudés que jamais, confiants dans leur capacité à se battre pour tous les titres, à condition d'éviter la répétition de ces quelques erreurs lors des prochains matchs.