Après le choc de Paris : le Barça songe à entrer sur le marché des transferts

La défaite concédée par le Barça face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2 en Ligue des champions a rouvert le dossier des renforts défensifs au sein du club catalan, après que cette confrontation a révélé des failles évidentes dans l'arrière-garde. Cela a poussé la direction à reconsidérer sa décision de ne pas recruter un nouveau défenseur lors du dernier mercato estival, alors que les probabilités d'un mouvement au mois de janvier prochain augmentent.

Selonle quotidien catalan Sport, le Barça a commencé à discuter de la possibilité de recruter un défenseur expérimenté lors du mercato hivernal, que ce soit au poste de défenseur central ou de latéral, après qu'il est apparu que la puissance offensive seule ne suffit pas à rivaliser avec les grands d'Europe.





L'équipe a encaissé 4 buts face au Paris Saint-Germain, et ses difficultés auraient pu être multipliées sans les interventions de Joan Garcia, le gardien de but qui a préservé les espoirs du Barça durant de longues périodes de la rencontre.

Les espaces laissés sur les deux côtés de la défense, ainsi que certaines erreurs de placement au sein de la zone des défenseurs centraux, ont provoqué des difficultés évidentes pour l'équipe, ce qui a ravivé les doutes quant à la capacité des éléments actuels à gérer les grandes confrontations.

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Bastoni était une cible cet été

Selon Sport, l'idée de renforcer la défense était déjà sur la table lors du mercato estival, lorsque la direction sportive menée par Deco s'est mobilisée pour explorer la possibilité de recruter des défenseurs de haut niveau, l'Italien Alessandro Bastoni étant le nom le plus en vue parmi ceux évoqués.

Mais Hansi Flick s'est opposé à la conclusion de l'affaire, préférant donner aux joueurs présents dans l'équipe l'occasion de prouver leurs capacités, et il estimait que le duo Pau Cubarsí et Gerard Martín était capable de former une association convenable dans l'axe de la défense.

Et bien que le Barça ait également été lié au nom d'Aymeric Laporte, le club s'est finalement tourné vers l'investissement dans le renforcement de la ligne offensive, misant sur une puissance offensive capable de décider des matchs.

La crise des latéraux accroît la pression

Le Barça n'a pas pu mettre en œuvre son plan de changer ses deux latéraux, après l'échec des tentatives d'ouvrir la porte à un départ de Jules Koundé ou d'Alejandro Balde, ou des deux, ce qui a entravé la possibilité de recruter de nouvelles alternatives.

Le club s'est contenté de récupérer João Cancelo et de donner sa chance à Xavi Espart, bien que Cancelo n'offre pas les garanties défensives requises, tandis que le poste de latéral gauche continue de susciter l'inquiétude au sein du staff technique.

Les blessures ont compliqué davantage la situation, après que Flick a perdu Eric Garcia et Koundé, en même temps que la persistance des problèmes physiques dont souffre Andreas Christensen.

Eric Garcia bénéficie d'une grande estime de la part de l'entraîneur allemand, qui le considère comme un élément important dans l'organisation de l'arrière-garde, qu'il joue au poste de latéral ou de défenseur central, tandis que Pau Cubarsí représente le défenseur le plus fiable au sein de l'équipe.

Le salaire menace les plans du Barça

Et malgré le besoin croissant de renforcer la défense, le Barça fait face à un obstacle financier qui réside dans la marge salariale limitée disponible, ce qui pourrait l'obliger à vendre l'un des deux latéraux avant de conclure toute nouvelle affaire.

Balde est revenu jouer face à Paris après une longue absence des temps de jeu, mais il a manqué de rythme, tandis que le statut de Koundé a reculé et qu'il est désormais menacé de perdre sa place de titulaire.

Le Barça dispose d'options potentielles sur le marché des transferts, que ce soit aux postes de latéral ou de défenseur central, mais la conclusion de toute affaire restera liée à la capacité financière du club et à la possibilité de dégager de l'espace dans la masse salariale.

Et après que Flick a préféré renforcer l'attaque cet été, la défaite face au Paris Saint-Germain est devenue une nouvelle raison de rouvrir le dossier de la défense, dans l'attente de savoir si le Barça se mobilisera réellement en janvier pour corriger les failles apparues lors de l'examen européen.







