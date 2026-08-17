Manchester City et le Barça sont parvenus à un accord définitif concernant le transfert du milieu de terrain espagnol Rodrigo Hernández vers le club catalan, après plusieurs semaines de négociations qui ont vu la présentation de trois offres. L'annonce officielle de la transaction devrait intervenir dans les prochaines heures.

Selon les informations rapportées par la radio espagnole « Cadena SER », l'accord attendu offre au Barça l'un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts, au moment où le Real Madrid se retrouve, quant à lui, face à une nouvelle crise dans l'entrejeu, après avoir échoué à conclure le dossier Rodri et sans avoir, jusqu'à présent, bougé vers une alternative capable de tenir le même rôle.

La position du Real Madrid a suscité des critiques au sein des milieux médiatiques espagnols, notamment au regard du besoin de l'équipe de disposer d'un joueur capable de contrôler le rythme du jeu et de faire circuler le ballon avec fluidité, des rôles que Rodri était selon les analystes en mesure d'assurer, ce qui se répercute directement sur les transitions offensives de l'équipe.

Le journaliste Bruno Alemany a déclaré, lors de son intervention dans l'émission « Carrusel Deportivo », qu'il ne comprenait pas pourquoi le Real Madrid n'a pas bougé pour renforcer le poste de milieu de terrain, alors même que le club en mesure l'importance, ajoutant que Bernardo Silva s'est montré à son avantage lors des dernières rencontres amicales, mais qu'il ne peut compenser l'ensemble des rôles qu'assure Rodri.

Alemany a ajouté que la position du club constitue une répétition d'erreurs antérieures dans la planification sportive, affirmant que le fait de ne pas chercher une alternative après l'échec du dossier Rodri est « totalement illogique », d'autant que le Real Madrid ciblait un milieu de terrain de très haut niveau.

Dans le même contexte, le journaliste Tomás Roncero a estimé probable que l'entraîneur José Mourinho s'appuie sur Bernardo Silva pour remédier aux problèmes de l'entrejeu, mais il a exclu que Rodri soit la seule option demandée par le technicien, soulignant que le flou entoure l'absence de démarche du club vers un autre joueur aux mêmes caractéristiques.

Il ne semble pas que le Real Madrid prévoie actuellement de recruter un nouveau milieu de terrain, même avec la présence de noms susceptibles de tenir ce rôle, à commencer par Martín Zubimendi, considéré comme l'une des alternatives naturelles à Rodri au sein de la sélection espagnole, dans un contexte où le club s'oriente vers une concentration plus marquée sur le renforcement de sa puissance offensive.

Le Real Madrid possède, selon la vision de Roncero, l'une des attaques les plus redoutables d'Europe, mais la force du secteur offensif à elle seule pourrait ne pas suffire pour trancher la course aux grands titres, le journaliste Marcos López ayant mis en garde contre la répétition du scénario de l'équipe de France, qui disposait d'une attaque puissante lors de la Coupe du monde, mais qui a souffert face à la domination espagnole.

Ainsi, le Real Madrid semble face à une équation claire à l'approche de la nouvelle saison : un arsenal offensif colossal, mais l'absence d'un joueur capable de donner à l'entrejeu l'intelligence et l'équilibre nécessaires pour relier les lignes et imposer le rythme de l'équipe.