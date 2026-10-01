Nombreux sont ceux qui estiment qu'Ousmane Dembélé, la star de l'équipe de France, a réussi à s'imposer face à son compatriote Kylian Mbappé, notamment dans la course au Ballon d'Or.

Mbappé a parlé de lui-même comme du joueur « choisi », qui a accédé directement au sommet, à l'inverse de Dembélé, qui s'est frayé un chemin à force de travail et d'application.

Le joueur du Paris Saint-Germain a répondu à Mbappé en déclarant : « J'ai toujours été au fond de la classe et j'ai travaillé dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai beaucoup travaillé. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais été le joueur choisi, mais j'ai travaillé dur, et l'an dernier j'ai été récompensé pour une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Quant à cette année, on verra ce qui se passera, sans pression et dans le calme. »

Lors de la conférence de presse qu'il a tenue avant la rencontre attendue face à l'Italie en Ligue des nations, Dembélé n'a pas beaucoup évoqué ce sujet, mais il a montré une volonté manifeste d'apaiser l'atmosphère.

Lesite Foot Mercato a publié les déclarations de Dembélé lors de la conférence de presse, dans lesquelles il a affirmé : « Je ne vais pas commenter toutes ces histoires. Ces petites escarmouches sur les réseaux sociaux. À 29 ans, je n'ai aucune envie de m'occuper de ces choses-là, je me concentre sur l'autre chose, à savoir le terrain. »

Un journaliste est revenu à la charge en lui posant la question de façon amusante, après l'avoir félicité d'être le joueur « choisi » pour cette conférence de presse, et lui a demandé s'il était toujours ami avec Kylian Mbappé.

Mais le joueur du Paris Saint-Germain, qui a disputé 69 matches internationaux et marqué 13 buts avec l'équipe de France, s'est de nouveau contenté d'une réponse brève.

Il a précisé : « Comme je l'ai dit, toutes ces histoires liées aux réseaux sociaux… Oui, on s'est parlé, on est assis l'un à côté de l'autre à table, et il n'y a aucun problème. »

Il a ensuite répondu à une question portant sur la différence entre l'équipe de France avec et sans Mbappé, en déclarant : « Il n'y a aucune différence. Mbappé est un joueur important pour la sélection nationale. Il l'a prouvé tout au long de ces années. »

Il a poursuivi : « Mbappé a marqué un nombre énorme de buts, et il est le capitaine de l'équipe. Quand il est là, nous sommes très heureux. Et ensuite, il y a d'autres joueurs qui peuvent se montrer et briller. C'est un collectif. Les 23 joueurs sont tous importants. C'est cela le plus important. »



