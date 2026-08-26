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Abobakr El Mokadem

Traduit par

Après la décision de l'écarter : le PSG tranche sur la prolongation du contrat de Dembélé

Mercato
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Ousmane Dembélé
France

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, la position du Paris Saint-Germain concernant la prolongation du contrat de son joueur français, Ousmane Dembélé, au vu de sa situation actuelle.

L'avenir du Ballon d'Or est revenu sur le devant de la scène ces dernières heures, après la décision du club de le laisser au repos lors du match de son équipe face à Lille.

Cette décision ferme de la direction du club parisien est intervenue à la suite du faux pas concédé lors de la première journée face à Rennes, sur un match nul (2-2), alors que l'équipe était menée de deux buts à zéro.

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 Dembélé avait été remplacé à la mi-temps de cette rencontre, aux côtés de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, avant que son exclusion du prochain match ne soit officiellement décidée dans le but de le ménager, tandis que d'autres rapports ont laissé entendre que cette mesure était une sanction infligée au joueur en raison de la baisse de son niveau.

 Cette affaire a soulevé de nouvelles interrogations sur sa situation, d'autant que le club parisien travaille avec ses agents depuis plusieurs mois pour prolonger son contrat.

 L'objectif est d'ajouter un ou deux ans à son contrat, ce qui le maintiendrait au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029 ou 2030.

À Paris, il n'existe aucune inquiétude particulière quant à la situation : le joueur et le club sont d'accord pour poursuivre leur partenariat, et les négociations se déroulent de manière positive.

 Elles seront temporairement suspendues durant la dernière période du mercato estival, avant de reprendre après sa clôture, selon le réseau « RMC Sport ».

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