Après la catastrophe… Un nom inattendu se profile à la tête de la sélection italienne

Le football italien traverse une période de transition complexe, après le choc majeur que fut l'échec à se qualifier pour la Coupe du monde, une crise qui a ouvert la voie à une série de changements radicaux au sein de la fédération.

La démission de Gabriele Gravina de la présidence de la Fédération italienne de football a été confirmée, plongeant l'ensemble du système dans une phase de réorganisation complète, marquée par la crise du choix de la direction technique provisoire de l'équipe nationale, en attendant la nomination d'un entraîneur permanent pour succéder à Gennaro Gattuso.

À l'approche de deux matchs amicaux, avant la tenue des élections à la présidence de la fédération prévues le 22 juin à Rome, la fédération se trouve confrontée à un véritable dilemme : elle doit nommer un entraîneur pour diriger l'équipe de manière provisoire, malgré l'absence officielle d'un sélectionneur, tout en devant préparer la sélection d'un entraîneur permanent dans les plus brefs délais.

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Selon le réseau « Sport Mediaset », le candidat le plus probable pour assumer cette mission temporaire est Silvio Baldini, l'actuel sélectionneur de l'équipe des moins de 21 ans, qui est considéré comme une solution pratique pour traverser cette phase délicate avec le moins de perturbations possible.

Cette décision rappelle le scénario de 2018, lorsque la sélection italienne avait échoué à se qualifier pour la Coupe du monde sous la houlette de Giampiero Ventura, et que Luigi Di Biagio avait pris les rênes à titre provisoire pour deux matchs amicaux contre l'Argentine et l'Angleterre, avant que Roberto Mancini ne soit finalement nommé sélectionneur permanent, une décision qui a permis de rétablir une relative stabilité au sein de l'équipe.

Aujourd'hui, huit ans plus tard, l'histoire semble se répéter, avec la possibilité que la même mission soit confiée à Baldini, dans l'attente des résultats des prochaines élections présidentielles, qui constituent le tournant le plus important dans le processus de reconstruction du football italien.

Les prochaines semaines devraient dévoiler les contours du nouveau projet de la sélection nationale, la phase à venir se dessinant en fonction des résultats des élections du 22 juin, auxquelles seront liées toutes les décisions cruciales, au premier rang desquelles le choix d’un entraîneur permanent capable de ramener les « Azzurri » à leur place légitime sur la scène internationale.

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