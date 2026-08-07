Manchester City tient à ne pas se séparer de l'Espagnol Rodri, malgré l'intérêt croissant de Barcelone pour recruter le milieu de terrain durant l'actuel mercato estival, alors que la presse anglaise a commencé à envisager un éventuel départ comme une lourde perte pour le club.

Rodri est devenu un dossier central du marché des transferts, après que Barcelone est passé du rôle d'observateur à celui de concurrent direct dans ce dossier, profitant de l'enlisement des négociations du joueur avec le Real Madrid, longtemps considéré comme le principal candidat à l'obtention de ses services.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », les médias anglais, en particulier ceux de la ville de Manchester, estiment que le départ de Rodri représenterait un coup dur pour l'équipe, puisqu'il est l'un des éléments les plus importants du dispositif du club et l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, sans oublier le rôle central qu'il joue au sein de l'équipe.

La condition de City pour vendre Rodri

Selon le journal « Manchester Evening News », Manchester City ne souhaite pas vendre Rodri et n'envisage de le laisser partir qu'en cas d'impossibilité de trouver un accord avec lui concernant la prolongation de son contrat, qui expire en 2027.

Le journal a affirmé que Rodri demeure une pièce maîtresse indispensable du projet de l'entraîneur Enzo Maresca, et que la priorité au sein du club est de convaincre le joueur de rester et de renouveler son contrat.

En revanche, d'autres rapports ont indiqué que Manchester City pourrait être contraint d'ouvrir la porte aux négociations si Rodri insistait pour partir, avec un montant du transfert fixé à environ 60 millions de livres sterling, soit près de 70 millions d'euros.

Barcelone rebat les cartes du dossier

Des médias anglais, parmi lesquels « The Guardian », « talkSPORT » et « Sky Sports », ont mis en avant l'offensive appuyée de Barcelone, estimant que le club catalan a profité de l'état de blocage qui a touché les négociations de Rodri avec le Real Madrid.

Les rapports ont indiqué que le directeur sportif de Barcelone, Hansi Flick, et le directeur sportif Deco ont pris contact avec le joueur, dans une tentative de le convaincre de rejoindre le club catalan.

Selon ces rapports, Barcelone est désormais devenu un concurrent sérieux du Real Madrid, alors que ce dernier était le plus proche de conclure l'affaire, d'autant que Rodri souhaite revenir en Espagne après ses années passées à Manchester City.

« talkSPORT » a titré au sujet de ces développements : « Le transfert de Rodri au Real Madrid en danger en raison de la tentative d'un rival de le rafler », en référence à l'entrée en force de Barcelone dans les négociations.

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Manchester City cherche des alternatives en prévision d'un départ

Malgré la volonté de Manchester City de conserver Rodri, « Manchester Evening News » a révélé que le club a déjà commencé à étudier certaines alternatives en prévision de son départ.

La direction du club a inscrit plusieurs noms sur la liste des options possibles, parmi lesquels Pau Cubarsí et Elliot Anderson, ainsi que Mateo Kovačić et Nico González, dans le cadre de la préparation à toute évolution de l'avenir du joueur espagnol.

Néanmoins, l'option prioritaire pour la direction de Manchester City reste de conserver Rodri, considéré comme un joueur difficile à remplacer, le recours au marché des transferts n'intervenant que si son départ devient une réalité.

La presse anglaise met en garde contre la perte de « l'homme de City »

De son côté, « Sky Sports » a adopté une position plus prudente, affirmant que l'intérêt de Barcelone pour Rodri est réel, mais soulignant en même temps que Manchester City œuvre toujours pour conserver le joueur, et que la décision finale reviendra à Rodri.

Le réseau estime que la perte de Rodri serait l'un des plus grands défis sportifs auxquels Enzo Maresca pourrait être confronté depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, compte tenu de la difficulté de trouver un joueur capable de compenser son rôle et son influence.

Quant au diffuseur britannique « BBC Sport », il a évité d'évoquer une conclusion imminente de l'affaire et a rappelé que Rodri avait déjà indiqué son souhait de fixer son avenir après la fin de la Coupe du monde.

Dans le même contexte, « Sky Sports News » a affirmé que Rodri est peut-être le joueur le plus difficile à remplacer dans l'effectif de Manchester City, ce qui explique la volonté du club de le conserver et son refus d'ouvrir la porte à son départ.