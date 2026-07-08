Après l’élimination face à l’Argentine, Mostafa Shoubir a adressé un message bref et direct aux supporters

Mustafa Shubair, gardien de l’équipe d’Égypte, a adressé un message aux supporters après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi dernier, face à l’Argentine.

Les Pharaons menaient 2-0 avant de concéder trois buts dans les dernières minutes, au terme d’un scénario dramatique entaché d’une polémique arbitrale majeure.

Lors de la rencontre, le portier égyptien a arrêté un penalty de Lionel Messi et s’est montré impérial face aux assauts répétés de l’Albiceleste.

Quelques heures après l’élimination, Mostafa Shoubir a partagé sur ses réseaux sociaux une série de photos illustrant ses interventions décisives face aux assauts argentins.

Il a déclaré : « J’espère qu’on vous a rendus fiers… Je suis fier de faire partie de cette génération. »

Rappelons que Shoubir a été l’un des joueurs clés de la sélection égyptienne lors de cette Coupe du monde et qu’il a largement contribué à la qualification des Pharaons pour les huitièmes de finale, une première dans l’histoire de l’équipe.







