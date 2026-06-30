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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Après l’élimination des Pays-Bas, Yassine Bounou se présente face à un défi de taille, écho de la Coupe du monde 2022

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
Canada vs Maroc
Canada
Y. Bounou
Pays-Bas
Maroc
Mexique
Canada
É.-U.

Il a attiré tous les regards devant les moulins

Yassine Bounou, gardien de but de l’équipe nationale du Maroc, s’apprête à disputer un match particulier en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas défieront le Canada samedi à Houston (États-Unis), lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Selon le site marocain « le360 », « Ce match aura une saveur particulière pour le gardien international marocain Yassine Bounou, né à Montréal, au Canada, avant de s’installer au Maroc au début des années 90. »

Il croisera à nouveau le fer avec son pays de naissance, qu’il avait déjà battu avec les Lions de l’Atlas lors de la phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar.

Il a d’ailleurs été l’un des artisans de la qualification des hommes de Walid Regragui pour ce tour, en se distinguant ce mardi face aux Pays-Bas, surtout lors de la séance de tirs au but.

Coupe du monde
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Les Marocains ont validé leur billet pour le tour suivant en battant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, ce mardi matin au stade de Monterrey au Mexique, lors du premier tour de la compétition.

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