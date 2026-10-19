Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la situation du Brésilien Vinicius Junior, joueur de la Maison Blanche, concernant sa participation au match face à Leipzig.

Le Real Madrid affrontera Leipzig mercredi prochain, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Vinicius a manqué le match du Real Madrid, dimanche, contre Séville, en raison d'une suspension, et il sera absent lors de 3 autres rencontres en Liga.

Après la large victoire 4-1 contre Séville, Mourinho a été interrogé sur la situation de Vinicius, en particulier après la belle performance de Diomande lors du match d'hier.

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Et Mourinho a déclaré aux journalistes : « Je n'aime pas faire les choses de cette manière, mais ce sont des circonstances imposées. Mercredi, il sera dans le onze de départ. La Ligue des champions est une occasion de maintenir sa motivation au plus haut, afin qu'il ne se contente pas de s'entraîner, mais qu'il acquière aussi du rythme de compétition. »





Il a poursuivi : « Il est en pleine forme et, comme il n'a pas joué aujourd'hui (contre Séville), il a travaillé dur sur sa condition physique. Je lui souhaite toute la réussite possible car il le mérite. Nous avons besoin de lui. »

Et de conclure : « Leipzig n'est pas l'équipe qui a livré une mauvaise prestation hier à Munich (défaite 1-6 contre le Bayern). C'est un adversaire totalement différent. »