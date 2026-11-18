Partager Suivez GOAL sur Google

Le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de sa star anglaise en pleine forme, Jude Bellingham, après avoir étendu le bail du Turc Arda Güler et, avant lui, celui du Brésilien Vinícius Júnior.

Publicité

Le Real Madrid a mis fin aux spéculations sur l'avenir de sa star turque Arda Güler en annonçant officiellement la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2032. Une décision qui témoigne de l'attachement du club à son jeune milieu de terrain et de sa volonté de le garder au Santiago Bernabéu pour de longues années, lui qui s'est progressivement imposé comme l'un des éléments importants du projet de l'équipe.

Selon plusieurs sources, l'accord prévoit une revalorisation salariale du joueur, en adéquation avec sa progression et son statut grandissant au sein de l'équipe. Ces mêmes sources indiquent que le Real Madrid a agi pour le protéger de l'intérêt d'autres clubs, notamment en Premier League.

Auparavant, le Real Madrid avait prolongé le contrat de la star brésilienne Vinícius Júnior, désormais lié au club madrilène jusqu'au 30 juin 2032.

De son côté, le site « Foot Mercato » a affirmé ce mercredi que Jude Bellingham avait retrouvé son meilleur niveau après une saison 2025/2026 en deçà des attentes, au point d'être considéré, de manière quasi unanime, comme le meilleur joueur du Real Madrid cette saison.

Publicité Publicité

Le joueur de 23 ans, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de championnat, est très apprécié dans la capitale espagnole, davantage même que Vinícius Júnior ou Kylian Mbappé, d'autant que l'ancien joueur du Borussia Dortmund fournit plus d'efforts défensifs et se montre plus efficace dans le pressing.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Ces dernières semaines, la question de sa prolongation a fait la une des médias espagnols.

Il n'y a pourtant aucune urgence, puisque son contrat actuel court jusqu'en 2029, mais le Real Madrid ne veut prendre aucun risque et tient à récompenser ses efforts. Il semble peu probable que les négociations s'éternisent comme ce fut le cas avec Vinícius Júnior ces dernières années, et un accord rapide est attendu.

Publicité

Deux conditions pour la prolongation de Bellingham

Le quotidien « OKDiario » a toutefois précisé que le joueur avait posé deux conditions à la direction du club. La première : une augmentation de salaire qui l'alignerait sur Vinícius Júnior, soit environ 22 millions d'euros par an, selon le journal.

Le Real Madrid est prêt à mettre cette somme sur la table, en reconnaissance de ses performances remarquables sur le terrain. Les discussions sur les termes du contrat devraient donc se dérouler sans accroc, et le joueur se montre reconnaissant des efforts déployés par la direction du club.

Publicité

Deuxième condition : Jude Bellingham souhaite un projet compétitif qui lui permette de remporter des titres chaque saison. Après deux saisons sans trophée, le milieu de terrain de 23 ans veut s'assurer que les ambitions du Real Madrid restent à la hauteur du statut du club, et souhaite en savoir davantage sur le projet que prépare Florentino Pérez pour les années à venir.

Bellingham tient notamment à ce que l'équipe reste parmi les meilleures du monde, lui qui est affamé de titres. Quoi qu'il en soit, les négociations avancent bien, et tout porte à croire que les supporters du Real Madrid pourront profiter du talent de Bellingham pendant encore de nombreuses années.