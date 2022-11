Après Cristiano Ronaldo, Cassano fait une nouvelle victime...

Habitué à critiquer les stars, Antonio Cassano sen prend cette fois à Richarlison.

L'ancienne star italienne Antonio Cassano a critiqué l'attaquant de Tottenham Richarlison malgré son doublé avec le Brésil contre la Serbie.

L'un des buts de Richarlison a fait les gros titres, après qu'il ait réalisé un coup de pied retourné pour ouvrir le score pour le Brésil. Malgré cela, un ancien joueur italien n'est pas impressionné par l'ex-star d'Everton.

Cassano, qui a disputé 39 matches avec l'Italie, s'en est pris à Richarlison en affirmant que l'ancienne star des Blues est "terrible" et qu'il n'a pas été impressionné par son but contre la Serbie.

"Je suis une personne qui ne nie jamais ce qu'elle dit, et après ce que j'ai vu, je confirme que Richarlison est nul", aurait déclaré Cassano à Bobo TV.

"Le deuxième but ? La réalité est qu'il a mal contrôlé le ballon et qu'il a obtenu ce coup de pied, alors que l'autre but est allé dans une cage vide.

"Il n'a rien à voir avec les autres attaquants du Brésil".