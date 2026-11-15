L'Espagne a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations européenne, malgré sa défaite face à l'Angleterre au Riyadh Air Metropolitano, lors de la dernière journée de la phase de groupes. Cette défaite l'a toutefois privée de terminer son parcours en tête de son groupe et la contraint à affronter l'un des premiers des autres groupes au prochain tour.
La sélection espagnole, dirigée par Luis de la Fuente, a terminé deuxième de son groupe, après avoir échoué à combler son retard face aux Anglais, malgré les tentatives menées par Lamine Yamal pour ramener « la Roja » dans la partie.
La star du Barça était présente dans les tentatives de retour, après que la sélection espagnole a obtenu un penalty, et Yamal a contribué à la construction du but réduisant l'écart, mais la sélection anglaise a réussi à préserver son avance et à décrocher les trois points, s'adjugeant ainsi la tête du groupe.
La France, premier adversaire potentiel de l'Espagne
Selon le quotidien espagnol « Sport », l'Espagne connaît déjà l'identité de l'une des sélections qu'elle pourrait affronter en quart de finale, à savoir la France, qui a validé sa qualification après sa victoire contre la Turquie, profitant également de la défaite de l'Italie face à la Belgique, un résultat qui a modifié le classement du groupe.
Il reste encore deux autres possibilités pour la sélection espagnole : l'une sera déterminée à l'issue des rencontres du deuxième groupe, tandis que la dernière dépend de la situation de la sélection du Portugal dans le quatrième groupe.
Les Pays-Bas et le Portugal dans les calculs
L'Espagne attend le résultat des confrontations entre les Pays-Bas et l'Allemagne, et entre la Grèce et la Serbie, pour connaître l'identité du probable leader du deuxième groupe, car la sélection néerlandaise aborde la dernière journée en tête du classement, mais elle a besoin de confirmer sa position face à l'Allemagne, à l'extérieur.
En face, la sélection allemande s'accroche à sa chance de lutter pour la qualification, et a besoin de la victoire, tout en guettant le résultat de l'autre confrontation entre la Grèce et la Serbie, pour trancher les calculs du groupe et le classement des sélections.
Quant à la troisième possibilité, elle concerne la sélection du Portugal, qui doit encore s'assurer de la première place de son quatrième groupe, puisqu'elle a besoin d'un match nul face au pays de Galles pour garantir la première place, ou d'attendre un faux pas du Danemark face à la Norvège.
Ainsi, l'Espagne pourrait se retrouver face à la France, aux Pays-Bas ou au Portugal en quart de finale, l'identité de son adversaire devant être fixée à l'issue des matchs de groupes, puis après le tirage au sort de vendredi prochain.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.