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L'Espagne a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations européenne, malgré sa défaite face à l'Angleterre au Riyadh Air Metropolitano, lors de la dernière journée de la phase de groupes. Cette défaite l'a toutefois privée de terminer son parcours en tête de son groupe et la contraint à affronter l'un des premiers des autres groupes au prochain tour.

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La sélection espagnole, dirigée par Luis de la Fuente, a terminé deuxième de son groupe, après avoir échoué à combler son retard face aux Anglais, malgré les tentatives menées par Lamine Yamal pour ramener « la Roja » dans la partie.

La star du Barça était présente dans les tentatives de retour, après que la sélection espagnole a obtenu un penalty, et Yamal a contribué à la construction du but réduisant l'écart, mais la sélection anglaise a réussi à préserver son avance et à décrocher les trois points, s'adjugeant ainsi la tête du groupe.

La France, premier adversaire potentiel de l'Espagne

Selon le quotidien espagnol « Sport », l'Espagne connaît déjà l'identité de l'une des sélections qu'elle pourrait affronter en quart de finale, à savoir la France, qui a validé sa qualification après sa victoire contre la Turquie, profitant également de la défaite de l'Italie face à la Belgique, un résultat qui a modifié le classement du groupe.

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Il reste encore deux autres possibilités pour la sélection espagnole : l'une sera déterminée à l'issue des rencontres du deuxième groupe, tandis que la dernière dépend de la situation de la sélection du Portugal dans le quatrième groupe.

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Les Pays-Bas et le Portugal dans les calculs

L'Espagne attend le résultat des confrontations entre les Pays-Bas et l'Allemagne, et entre la Grèce et la Serbie, pour connaître l'identité du probable leader du deuxième groupe, car la sélection néerlandaise aborde la dernière journée en tête du classement, mais elle a besoin de confirmer sa position face à l'Allemagne, à l'extérieur.

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En face, la sélection allemande s'accroche à sa chance de lutter pour la qualification, et a besoin de la victoire, tout en guettant le résultat de l'autre confrontation entre la Grèce et la Serbie, pour trancher les calculs du groupe et le classement des sélections.

Quant à la troisième possibilité, elle concerne la sélection du Portugal, qui doit encore s'assurer de la première place de son quatrième groupe, puisqu'elle a besoin d'un match nul face au pays de Galles pour garantir la première place, ou d'attendre un faux pas du Danemark face à la Norvège.

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Ainsi, l'Espagne pourrait se retrouver face à la France, aux Pays-Bas ou au Portugal en quart de finale, l'identité de son adversaire devant être fixée à l'issue des matchs de groupes, puis après le tirage au sort de vendredi prochain.