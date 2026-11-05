Après Bentaleb, Klopp retire une nouvelle carte des mains du Maroc

Le Maroc a subi un nouveau coup dans le dossier du recrutement des talents à double nationalité, après que Wael Mohya, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, a choisi de représenter la sélection d'Allemagne, à la suite de sa première convocation en équipe première dirigée par l'entraîneur Jürgen Klopp.

Klopp a annoncé ce jeudi la liste de l'Allemagne en vue des matchs de la Ligue des nations, qui a vu l'intégration de Mohya, âgé de 17 ans, aux côtés d'un groupe de jeunes talents, dans le cadre de la volonté de l'entraîneur de rajeunir la sélection et de donner leur chance aux noms montants.

Mohya, né dans la ville de Mettmann près de Düsseldorf de parents marocains, est l'un des talents montants les plus en vue du football allemand, après avoir attiré l'attention par ses performances avec le Mönchengladbach, et avoir réussi à inscrire deux buts consécutifs en Bundesliga malgré le début difficile de son équipe cette saison.

Klopp tranche le bras de fer avec le Maroc

La convocation de Mohya n'avait rien de surprenant sur le plan sportif, compte tenu de l'admiration manifeste de Klopp pour le potentiel du joueur, mais cette décision représente une déception pour la Fédération marocaine, qui a tenté de le convaincre de représenter le Maroc ces derniers temps.

Selon un rapport du site « Afrik-Foot », le staff technique de la sélection marocaine, dirigé par Mohamed Ouahbi, a récemment pris contact avec le joueur dans une tentative de l'intégrer à la liste du rassemblement de novembre, mais Mohya a demandé du temps pour réfléchir, sans fermer la porte à la sélection marocaine.

Malgré cela, les indices émanant de l'entourage du joueur laissaient entrevoir son inclination à choisir l'Allemagne, avant que Klopp n'entre en lice dans les négociations et ne mène des discussions personnelles avec le jeune talent pour lui exposer son projet et le convaincre de vivre son expérience internationale avec la sélection allemande.

La convocation de Mohya est venue couronner sa progression remarquable, d'autant plus qu'il possède une expérience antérieure avec les sélections de jeunes de l'Allemagne, en plus de ses apparitions remarquées en Bundesliga malgré son jeune âge.

Klopp explique les raisons de la convocation de Mohya

De son côté, Klopp n'a pas caché son admiration pour les capacités du joueur du Mönchengladbach, affirmant que sa convocation s'inscrit dans une vision à long terme visant à bâtir l'avenir de la sélection allemande.

L'entraîneur allemand a déclaré à propos du joueur : « C'est l'un de ces cas où il faut être très attentif. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de 17 ans qui évoluent actuellement en Bundesliga, et c'est déjà en soi un exploit exceptionnel. Mais il ne se contente pas de jouer, il affiche de très bonnes performances. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « J'ai pris contact avec lui et sa famille, et nous avons parlé de la manière dont nous voulons gérer les choses. Je suis vraiment intéressé par la construction de l'avenir avec ces joueurs, dont Wael, sans faire de promesses ni rien de ce genre. »

Klopp a précisé que la présence de Mohya au rassemblement représente une occasion d'acquérir de l'expérience et de se familiariser de près avec l'ambiance de l'équipe première, déclarant : « Nous nous sommes mis d'accord pour l'intégrer essentiellement afin qu'il vive l'expérience. Il est important qu'il vive lui-même les entraînements lorsque cette occasion se présente. »

Il a souligné que le maintien du joueur avec la sélection restera lié à ses performances et à son comportement, sur le terrain comme en dehors, avant de plaisanter en disant : « Je n'avais pas autant confiance en moi que lui quand j'avais dix-sept ans, mais je n'étais pas non plus aussi bon que lui à cet âge ! »

Le deuxième coup après Younes Ben Talib

Le choix de Mohya rappelle le cas de Younes Ben Talib, attaquant de l'Eintracht Francfort, qui a préféré représenter l'Allemagne en septembre dernier, après que la Fédération marocaine a tenté de le recruter.

Selon le rapport, Klopp a également joué un rôle déterminant dans la décision de Ben Talib, qui avait précédemment justifié son choix en déclarant : « Quand Klopp t'appelle, tu dois y aller. »

Ainsi, le Maroc perd l'occasion d'intégrer un nouveau talent d'origine marocaine au profit de l'Allemagne, en l'espace d'une courte période, après que le scénario s'est répété avec des joueurs que la Fédération marocaine cherchait à convaincre de porter le maillot du Maroc.