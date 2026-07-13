Après avoir manifesté son agacement, José Mourinho s’ingère dans les négociations concernant Vinícius

Le Real Madrid cherche à accélérer les discussions pour prolonger le contrat de son attaquant brésilien Vinícius Júnior, depuis l’élimination de la Seleção en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le journal Sport, l’entraîneur portugais José Mourinho aurait même demandé à prendre part aux discussions concernant la prolongation du joueur, dont le contrat expire en 2027.

Le technicien portugais veut éviter que le dossier ne dégénère en crise, car entrer dans la dernière année d’un contrat sans accord clair complique toujours la gestion sportive.

La position de Vinícius reste claire : il souhaite rester au Real Madrid, mais pas à n’importe quel prix. Il exige en effet que sa valeur soit reconnue, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’actif d’investissement important pour le club madrilène.

Selon Sport, le club reste convaincu qu’un accord sera trouvé, mais le joueur s’agace des fuites médiatiques évoquant un entendement imminent alors que les discussions n’ont pas évolué depuis la Coupe du monde.

Pour éviter que le dossier ne s’envenime, Mourinho a donc pris les devants et contacté le joueur en personne.

La philosophie de l’entraîneur portugais est claire : il y a de la place pour tout le monde dans son équipe. Il sait qu’il dispose de certains des meilleurs joueurs du monde et sa mission est de les faire cohabiter harmonieusement afin d’éviter les erreurs de la saison dernière.

Les polémiques autour des stars madrilènes ont déjà débordé sur le terrain, et les discussions se sont poursuivies sous les mandats de Xabi Alonso et d’Álvaro Arbeloa, jusqu’à l’émergence de clans et de divisions au sein du groupe – une situation que Mourinho entend éviter en agissant avec calme et souplesse.

Si les discussions portent toujours sur les chiffres – salaires et prime de renouvellement –, Mourinho veut recentrer le débat sur l’aspect humain. Il a donc proposé un face-à-face afin de convaincre Vinícius qu’il sera l’un des piliers d’un projet déterminé à retrouver le chemin des titres pour assurer sa pérennité.