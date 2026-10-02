Après avoir imité sa célébration : Hojlund s'immisce dans la polémique Ronaldo avec un message audacieux

Le Danemark s'est incliné sur le score de 4-2 face au Portugal, jeudi soir, lors de la troisième journée de la Ligue des nations.

Malgré un résultat en faveur des visiteurs, l'un des moments les plus commentés de la rencontre a été l'œuvre de l'attaquant danois Rasmus Hojlund, qui a célébré à la manière de la star portugaise Cristiano Ronaldo après avoir trouvé le chemin des filets.

À la 53e minute, Hojlund s'est élancé derrière la défense portugaise et, lorsqu'il s'est retrouvé en face-à-face avec le gardien, il a lobé ce dernier, sorti de ses buts, pour voir le ballon finir au fond des filets.

Dès que le ballon est entré dans la cage, l'attaquant danois a couru vers le côté et a sauté en exécutant la célèbre célébration baptisée « Siii », accompagnée du cri bien connu, en référence à la célébration emblématique de la star portugaise.

Le site Tribuna a rapporté que l'attaquant danois n'a pas hésité, à l'issue de la rencontre, à expliquer la raison de sa célébration, tout en adressant un message direct au sujet de la situation actuelle entourant Cristiano Ronaldo.

Rasmus Hojlund a déclaré : « Je voulais simplement adresser un message fort à la sélection portugaise, à savoir que s'ils n'apprécient pas Cristiano, il y a beaucoup de monde à travers la planète qu'il a inspiré et qui continue de l'admirer. »

Par ces mots audacieux, l'attaquant danois a montré à quel point il estime l'héritage de Cristiano Ronaldo et sa place dans le football.

Ronaldo était absent face au Danemark, après avoir quitté avec colère le rassemblement du Portugal, à la suite de l'aggravation de ses différends avec l'entraîneur Jorge Jesus, en raison de son faible temps de jeu.



