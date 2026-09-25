Cristiano Ronaldo a été titularisé lors du match du Portugal face au pays de Galles en Ligue des nations, avant de céder sa place à Gonçalo Ramos.

Ronaldo a été remplacé à 25 minutes du coup de sifflet final, après avoir gâché une occasion nette de marquer en début de seconde période, envoyant le ballon au-dessus de la barre.

Plus tard, Ronaldo a réussi à loger le ballon au fond des filets, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

Sur ses comptes de réseaux sociaux, Ronaldo a écrit après la rencontre : « La première étape est franchie. Allez le Portugal. »

Le journal « A Bola » a rapporté les déclarations de Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, sur la raison du remplacement de Ronaldo.

Jesus a déclaré à propos de la sortie de Ronaldo : « C'est ce qu'ont imposé les circonstances du match. Il restait 25 minutes, et j'avais besoin d'un joueur doté d'énergie pour presser, comme Ramos. »

Il a poursuivi : « Peut-être qu'il ne possédait pas, sur le plan technique, la même qualité que Cristiano, mais je savais que Gonçalo Ramos nous apporterait plus de vitesse dans le secteur défensif. Et c'est ce qu'il a fait. »

Il a souligné : « En lançant Gonçalo Ramos, j'ai essayé de limiter la pression offensive de l'adversaire et d'empêcher les défenseurs centraux de l'équipe adverse de remonter et de construire leurs attaques en toute tranquillité. »

Le sélectionneur portugais a affirmé avoir remarqué une baisse de rythme et d'intensité de jeu chez certains joueurs au milieu de terrain, comme Ruben Neves.

Il a expliqué que l'entrée de João Palhinha visait à assurer la sécurité défensive et l'équilibre tactique, notamment face à l'exploitation par l'adversaire des espaces derrière Ruben Dias avec la présence d'un second attaquant, ce qui exigeait un joueur doté de puissance physique et supérieur dans le jeu aérien pour couvrir ces espaces et sécuriser le secteur défensif jusqu'au coup de sifflet final.