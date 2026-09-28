Après avoir dévoré la Turquie, Mancini envoie un message de défi à Zidane

Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a exprimé sa satisfaction après la large victoire obtenue face à la Turquie sur le score de 4-1 à l'extérieur, lundi, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 1 de la Ligue des nations de l'UEFA.

La sélection italienne a signé sa première victoire sous la direction de Mancini, après avoir perdu à domicile lors de la première journée 2-0 face à la Belgique, elle-même tombée face à la France ce jour sur le score de 0-1.

Mancini a relevé le niveau du défi que s'impose son équipe et a déclaré après la rencontre : « Nous allons maintenant tenter de prouver notre valeur en France », où l'Italie affrontera les Bleus, galvanisés par deux victoires (sur la Turquie et la Belgique) au début de l'ère de leur sélectionneur Zinédine Zidane.

Mancini a effectué 8 changements dans le onze de départ ce jour, et cela a porté ses fruits avec la meilleure prestation en première mi-temps que les supporters de la Squadra Azzurra aient vue depuis plusieurs années, l'équipe menant 3-0 à Bursa avant d'achever sa mission en seconde période.

Le site Football Italia a rapporté les propos de Mancini à la chaîne RAI Sport : « Nous avons joué sur un terrain dont la pelouse a été affectée par la pluie qui a duré toute la journée, et il était normal de s'attendre à une réaction de la Turquie. Tout le monde a livré un match magnifique. »

Forums Kooora





À lire aussi : même l'Italie les surpasse ! Un dysfonctionnement catastrophique paralyse la sélection espagnole : marche-t-elle sur les traces de Mbappé ?

Il a expliqué la sortie de Raspadori entre les deux mi-temps en déclarant : « Il était blessé, et nous craignions de devoir le remplacer au bout de cinq minutes en seconde période, alors nous l'avons remplacé à la pause. »

Il a poursuivi : « L'équipe a exercé un pressing vers l'avant, a conservé le ballon et l'a fait circuler correctement. Raspadori a exécuté ce que nous lui avions demandé et a livré un bon match. »

Contrairement au match face à la Belgique, l'Italie s'est distinguée face à la Turquie par des passes rapides à une touche de balle, offrant un aperçu du type de football promis par Mancini depuis son retour.

La rencontre a été marquée par la première apparition de Sebastiano Esposito, Caiuby et Matteo Ruggeri, tous trois dans le onze de départ.

Mancini a conclu ses propos en déclarant : « Étant donné qu'il s'agissait de leur premier match, ils ont livré une bonne performance, alors nous les félicitons. »

Mancini s'est également exprimé auprès de la chaîne Sky Sport Italia et a donné davantage de précisions sur son approche, déclarant : « Je suis satisfait, nous avons adopté une très bonne approche sur une pelouse difficile et boueuse. Je suis très heureux pour ces joueurs, car ils le méritent. »