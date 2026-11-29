Partager Suivez GOAL sur Google

Le Nigérian Ademola Lookman, star de l'Atlético de Madrid, figure désormais parmi les cibles de l'AS Rome pour le mercato d'hiver de janvier prochain.

Publicité

Selon le quotidien Corriere dello Sport, Lookman est sur le point de quitter l'Atlético de Madrid en raison de son faible temps de jeu ces derniers temps.

L'AS Rome a besoin d'un joueur comme Lookman, capable de se projeter balle au pied avec un grand sens du but, de combiner avec ses coéquipiers, tout en faisant valoir une nette supériorité physique.

Il y a 500 jours, plus précisément au début du premier mercato de Gian Piero Gasperini à l'AS Rome, l'entraîneur avait réclamé la signature d'un joueur doté des caractéristiques d'Ademola Lookman, l'un des principaux artisans du changement de dimension de l'Atalanta sur la scène européenne.

Aujourd'hui, le marché des transferts offre à l'AS Rome une occasion alléchante de recruter Ademola Lookman lui-même, plutôt que de se contenter de joueurs qui tentent de reproduire son profil, même si certains d'entre eux affichent un potentiel convaincant.

Publicité Publicité

Lookman ne répond pas aux attentes à l'Atlético de Madrid : il n'a inscrit que deux buts en 15 matchs et n'a plus été titularisé depuis la mi-septembre dernier.

Related Topics

C'est aussi pour cette raison que le club espagnol est désormais ouvert à un départ de Lookman. Il a fixé sa valeur à environ 40 millions d'euros, avec la possibilité de descendre jusqu'à 35 millions au maximum.

Ce montant ne constitue pas un obstacle insurmontable pour les moyens financiers de l'AS Rome, même si les dirigeants du club de la capitale préféreraient naturellement négocier un prêt assorti d'une option d'achat.

Publicité

L'opération pourrait ressembler à celle conclue par l'AS Rome en janvier 2026 pour recruter Donyell Malen en provenance d'Aston Villa, selon un schéma reposant d'abord sur un prêt, avant une décision ultérieure sur un éventuel achat.

Il reste toutefois d'anciens différends à surmonter entre Ademola Lookman d'une part, et Gasperini et D'Amico d'autre part, un dossier qui pourrait devoir être réglé avant d'aller plus loin dans cette opération.