Zinédine Zidane est revenu sur les lieux qui ont été le théâtre de l'un de ses débuts les plus marquants sous le maillot de l'équipe de France, mais cette fois sans porter le maillot sur le terrain. Il est apparu dans un rôle totalement différent, après avoir dirigé les Bleus lors d'une soirée chargée de souvenirs et de symbolique pour la légende française.

L'équipe de France a affronté l'Italie ce vendredi soir au Stade de France, dans le cadre des matchs du troisième tour de la Ligue des nations de l'UEFA, une rencontre revêtant une importance particulière pour Zidane, puisqu'il s'agissait de la première qu'il disputait sur la pelouse du stade national français depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection de son pays.

Zidane a eu droit à un accueil chaleureux de la part du public français avant le coup d'envoi de la rencontre, un vent d'enthousiasme s'étant emparé de tout le Stade de France au moment où le speaker a annoncé le nom du sélectionneur. Les cris et les applaudissements se sont élevés des quatre coins des tribunes, dans une scène qui illustrait la place de « Zizou » dans le cœur du public français.

Le public ne s'est pas contenté d'applaudir, puisqu'une grande banderole commémorative a été déployée en hommage à Zidane, portant le message « Zizou, bienvenue à la maison ». Cette banderole artistique, réalisée par le groupe français « Les Irrésistibles », a conféré au retour de la légende du football français au Stade de France une dimension festive particulière.

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La rencontre porte également un souvenir inoubliable dans la carrière de Zidane, puisqu'elle coïncide avec le 28e anniversaire de son premier but international sous le maillot de l'équipe de France sur ce même terrain, l'un des instants qui ont inauguré sa carrière historique avec les Bleus et ouvert la voie à des années riches en succès.

Et tandis que Zidane a vécu une soirée différente au Stade de France depuis le banc du sélectionneur, le public a remis au premier plan les souvenirs du joueur qui a écrit une histoire exceptionnelle avec la sélection. Son accueil chaleureux est ainsi devenu un message clair sur la pérennité de sa place dans la mémoire des Français, 28 ans après l'instant où il a inscrit son premier but international sur la pelouse de ce même stade.