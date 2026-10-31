Manchester City a essuyé un nouveau coup dans la course au championnat d'Angleterre de Premier League, après s'être incliné face à son hôte Brighton sur le score d'un but à zéro, ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée, sur la pelouse de l'Etihad Stadium.

L'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca s'est inclinée sur un but inscrit par Yasin Ayari, la vedette de Brighton, à la 11e minute, City échouant à faire trembler les filets à domicile en championnat pour la première fois depuis 24 matchs, selon les statistiques de WhoScored.

Cette défaite survient seulement une semaine après la chute des hommes de City face à Aston Villa sur le score de 1-2 lors de la journée précédente, ce qui constitue la première fois que l'équipe subit deux défaites consécutives en Premier League cette saison.

Malgré la domination de Manchester City durant de longues périodes du match et la création de nombreuses occasions, Brighton a conservé son avantage jusqu'au bout, les locaux terminant sans le moindre but et avec une nouvelle défaite qui intensifie la lutte pour la première place.

Le total de Manchester City s'est arrêté à 21 points, sa position en tête du classement se retrouvant menacée, d'autant plus qu'Arsenal, qui jouera demain contre Liverpool, compte le même nombre de points.

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