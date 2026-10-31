Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Après 24 matchs : Brighton brise l'invincibilité de l'Etihad Stadium

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Allemagne

Statistique frappante pour City après une deuxième défaite consécutive

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Manchester City a essuyé un nouveau coup dans la course au championnat d'Angleterre de Premier League, après s'être incliné face à son hôte Brighton sur le score d'un but à zéro, ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée, sur la pelouse de l'Etihad Stadium.

L'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca s'est inclinée sur un but inscrit par Yasin Ayari, la vedette de Brighton, à la 11e minute, City échouant à faire trembler les filets à domicile en championnat pour la première fois depuis 24 matchs, selon les statistiques de WhoScored.

Cette défaite survient seulement une semaine après la chute des hommes de City face à Aston Villa sur le score de 1-2 lors de la journée précédente, ce qui constitue la première fois que l'équipe subit deux défaites consécutives en Premier League cette saison.

Malgré la domination de Manchester City durant de longues périodes du match et la création de nombreuses occasions, Brighton a conservé son avantage jusqu'au bout, les locaux terminant sans le moindre but et avec une nouvelle défaite qui intensifie la lutte pour la première place.

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

BVB

BVB

Ligue des Champions

04 nov. 2026

BET

BET

Le total de Manchester City s'est arrêté à 21 points, sa position en tête du classement se retrouvant menacée, d'autant plus qu'Arsenal, qui jouera demain contre Liverpool, compte le même nombre de points.

À lire aussi : après avoir visé Carl, contre-attaque de Ballack contre le Bayern Munich

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google