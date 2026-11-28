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Le Français Ferland Mendy a mis fin à une longue période loin des terrains en faisant son retour dans le groupe du Real Madrid pour la première fois cette saison, après environ six mois d'absence en raison d'une blessure. Il entame ainsi une nouvelle étape de sa carrière au sein du club merengue, dans un contexte de forte concurrence au poste d'arrière gauche.

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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a confirmé le retour de Mendy dans le groupe avant la rencontre face au Deportivo Alavés, prévue samedi. « J'ai une bonne nouvelle : demain, Ferland Mendy sera sur le banc, et s'il est sur le banc, cela veut dire qu'il est capable de jouer », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le retour du latéral français intervient six mois après sa dernière apparition sous le maillot du Real Madrid, en mai dernier. Il était absent en raison d'une blessure au tendon du droit fémoral de la jambe droite, et met ainsi un terme à une période difficile marquée par des blessures à répétition.

Mendy n'a disputé que 9 matchs avec le Real Madrid la saison dernière, pour un total de seulement 452 minutes, lors d'un exercice émaillé de blessures récurrentes qui ont fortement limité sa capacité à enchaîner sur les terrains.

Cette fois, le Real Madrid se montre prudent avec Mendy

Contrairement à certaines périodes précédentes, le Real Madrid n'a fait preuve d'aucune précipitation dans le retour de Mendy. Le latéral français a repris l'entraînement collectif dès le début du mois d'octobre, mais il a dû attendre la fin novembre pour retrouver une feuille de match.

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Par le passé, le club avait été critiqué et interrogé pour avoir précipité le retour de Mendy après ses blessures, ou pour lui avoir accordé beaucoup de temps de jeu juste après sa guérison, des décisions qui avaient précédé plusieurs rechutes du joueur.

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Mais la situation est différente cette fois-ci : le Real Madrid a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter que le même scénario ne se reproduise. Par ailleurs, l'absence de Mendy de la liste du club pour la première phase de la Ligue des champions pourrait l'aider à retrouver progressivement le rythme de la compétition.

La tâche du joueur français ne sera toutefois pas simple, avec la présence d'Álvaro Carreras et de Marc Cucurella dans les plans de l'équipe, deux concurrents qui pourraient réduire ses chances d'obtenir un temps de jeu régulier.

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Mendy devra fournir de gros efforts pour retrouver sa place dans le onze, mais ses qualités défensives, ainsi que la baisse de niveau de Carreras à certaines périodes, pourraient lui offrir l'occasion de prétendre au rôle d'arrière gauche remplaçant.

L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais jouit d'un grand respect au sein du Real Madrid et auprès de ses coéquipiers. Ses apparitions lors de certains matchs la saison dernière ont confirmé qu'il était toujours capable d'évoluer à un haut niveau, d'autant qu'il possède des caractéristiques défensives devenues plus rares au poste d'arrière gauche.

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L'expérience de Mendy, un atout au Real Madrid

Le Real Madrid ne considère pas Mendy comme un simple joueur de retour de blessure. Son expérience représente un élément important aux yeux du club, lui qui a été titulaire lors des deux dernières finales de Ligue des champions remportées par l'équipe, en 2022 et 2024.

Arrivé au Real Madrid en 2019, Mendy est devenu le quatrième joueur de champ de l'effectif ayant le plus d'ancienneté au club.

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Le latéral français entretient également de bonnes relations avec le vestiaire. Il est particulièrement proche de Vinícius Júnior et d'Eduardo Camavinga, et fait partie du large groupe de joueurs francophones de l'équipe.

Mendy peut-il revenir en équipe de France ?

Selon un rapport de RMC, les ambitions de Mendy ne se limitent pas à retrouver sa place au Real Madrid. Un éventuel retour en équipe de France semble constituer un autre objectif pour le joueur, qui savait ces derniers temps qu'il était loin des plans de Didier Deschamps.

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Avec l'arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Mendy pourrait trouver une nouvelle raison de rêver d'un retour chez les Bleus, d'autant que Zidane avait joué un rôle essentiel dans son transfert au Real Madrid il y a sept ans, avant de devenir sélectionneur.

Mais le chemin vers la sélection ne sera pas simple. Mendy ne compte que 10 sélections avec l'équipe A, et il devra d'abord retrouver le rythme des matchs et livrer des performances régulières avec le Real Madrid avant de penser à un retour dans la liste de la France.

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Il devra également convaincre Zidane de sa capacité à faire partie de son nouveau projet, malgré ses 31 ans, alors que la dernière liste de la France ne comptait que deux joueurs ayant franchi la barre des trente ans, le gardien Mike Maignan et Adrien Rabiot, tous deux des éléments indiscutables.

Après 209 jours loin des terrains, une nouvelle étape s'ouvre pour Mendy. Le premier défi consistera à retrouver progressivement sa place au Real Madrid, avant que le rêve d'un retour en équipe de France ne devienne un objectif réaliste. Une mission qui ne se jouera pas uniquement sur l'expérience, mais sur sa capacité à rester disponible et à éviter les blessures qui ont freiné sa carrière ces derniers temps.