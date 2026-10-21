Nico Paz, la star du club italien de Côme, est entré dans l'histoire de la Ligue des champions en devenant le plus jeune joueur argentin à participer à 3 buts lors d'un même match de la compétition depuis son compatriote Lionel Messi en avril 2009, après son brillant match lors de la victoire de Côme face à son hôte Manchester United sur le score de (4-1), ce mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée de la compétition.

Paz a inscrit deux buts et en a délivré un autre lors du match, dont il a ouvert le score très tôt à la deuxième minute, avant de servir le deuxième but à son coéquipier Anastasios Douvikas, à la 49e minute, puis de revenir pour marquer le troisième but de son équipe à la 57e minute.

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Selon le réseau de statistiques « Opta », Paz a réalisé cet exploit à l'âge de 22 ans et 43 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur argentin à participer à trois buts lors d'un même match en Ligue des champions depuis Messi, qui était âgé de 21 ans lorsqu'il a réalisé le même exploit face au Bayern Munich, lors de la victoire (4-0) en avril 2009.

Âgé de 22 ans, Paz est considéré comme l'un des plus grands talents montants du football argentin, ayant attiré l'attention par ses performances avec le club italien de Côme, grâce à ses qualités techniques, à sa capacité à créer des occasions et à marquer de l'extérieur de la surface de réparation.

Les pronostics se sont récemment multipliés quant à son rôle futur avec la sélection argentine, lui qui est considéré comme l'un des noms marquants de la prochaine étape, après la retraite internationale de la légende Lionel Messi. Paz figure en effet parmi les principaux candidats à récupérer le numéro « 10 » que portait « la Puce ».

Paz, ancien joueur du Real Madrid, avait déjà délivré une passe décisive à Messi, lors de la victoire de l'Argentine face à la Bolivie sur le score de (6-0) en octobre 2024, au début de son parcours international. La star de l'Inter Miami avait par ailleurs salué son talent et sa capacité à comprendre le jeu.



