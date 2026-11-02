Le Barça est revenu sur le chemin de la victoire après son succès écrasant face au Deportivo Alavés au Camp Nou, samedi dernier, sur le score de (6-1), effaçant ainsi les deux défaites concédées contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, grâce à une prestation exceptionnelle dans tous les domaines.

Cette dixième victoire du club catalan a suscité un vif intérêt, notamment concernant la manière dont l'entraîneur Hansi Flick gère un certain nombre de joueurs, parmi lesquels Rodri Hernández, Gavi et Alejandro Baldé.

Par exemple, l'ancien joueur de Manchester City a disputé l'intégralité du match, tandis que Gavi n'a pas joué une seule minute ; un développement marquant dans le cadre d'une semaine remplie de défis, le Barça se préparant à affronter Aston Villa, puis à disputer une rencontre contre l'Atlético Madrid en fin de semaine.

Lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur allemand avait choisi de ménager Rodri, une décision tactique qui n'avait pas été bien accueillie par une large partie des supporters du club catalan.

L'approche adoptée par Flick avec l'effectif blaugrana a été au cœur d'un débat lors d'une émission sportive sur la plateforme Movistar Plus, où Mario Suárez, ancien joueur de l'Atlético Madrid, a exposé son point de vue.

Suárez a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Sport » : « Par exemple, je ne comprends pas pourquoi Rodri joue les 90 minutes complètes face à Alavés, alors qu'il ne joue pas autant contre le Paris Saint-Germain, puis on le voit obtenir du repos maintenant, lors des deux rencontres contre Villarreal et l'Atlético Madrid. »

Il a poursuivi : « J'ai remarqué que Pedri et Rodri approchent de la barre des 1 000 minutes de jeu, tandis que Lamine a largement dépassé ce chiffre. Quand tu disputes plus de cinq matchs dans lesquels tu mènes de deux ou trois buts d'écart, tu peux saisir l'occasion de ménager tes joueurs. »

Suárez estime clairement qu'il est indispensable d'accorder des périodes de repos aux joueurs, en particulier lorsque les résultats des matchs sont déjà acquis ; il affirme en effet : « En fin de compte, lorsqu'un joueur arrive aux mois d'avril ou mai avec 500 ou 600 minutes de jeu en moins, cela fait une différence tangible. »

Il a conclu ses propos : « Cet effet apparaît clairement face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui travaille à gérer les minutes de jeu de ses éléments tout au long du championnat de France, pour s'assurer que ses stars principales atteignent le pic de leur forme. »