Aperçu du match de Premier League entre Hull City et Manchester United

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City contre Manchester United débutera le 22 août 2026 à 07h30 EST et 12h30 GMT.

Hull City affronte Manchester United lors de la 1re journée

Hull City retrouve la Premier League samedi après un passage de neuf ans dans les divisions inférieures, et sa récompense est un choc de la journée d'ouverture contre le géant Manchester United.

Comment Hull en est arrivé là ?

Hull a retrouvé la terre promise de la Premier League après s'être qualifié pour les barrages de Championship de la saison dernière lors de la dernière journée de la saison régulière, avant d'enchaîner des victoires contre Millwall en demi-finales puis Middlesbrough en finale. Le club a été très actif sur le marché des transferts, avec l'arrivée de 14 nouveaux joueurs pour l'aider à faire face aux rigueurs du football de très haut niveau. Hull avait entamé la saison dernière comme favori à la relégation en Championship et a encaissé 66 buts en championnat, soit le quatrième plus haut total. Dire que sa présence en finale des barrages, puis sa victoire, ont été une surprise serait encore en dessous de la réalité.

Beaucoup dépendra du hereo de la finale des barrages, Oli McBurnie, auteur de 19 buts la saison dernière.

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Les recrues de Hull

Hull a procédé à de profonds changements dans son effectif. Jusqu'à présent, 11 joueurs, Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath et le défenseur central Nobel Mendy, achat record du club, arrivé du Rayo Vallecano pour un peu plus de 20 M£, sont arrivés.

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Carrick peut-il reprendre là où il s'était arrêté ?

Lors de la seconde moitié de la saison 2025-26, United a été l'une des meilleures équipes d'Europe sous les ordres de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick. L'ancien milieu de terrain de United a transformé le destin de l'équipe après une première moitié de campagne calamiteuse sous Ruben Amorim. Le technicien de 44 ans a hérité d'un effectif alors 10e au classement et l'a transformé en une équipe capable de battre Arsenal, Liverpool et Manchester City en l'espace de quatre mois. Cette série de 12 victoires, trois nuls et deux défaites en 17 matches de Premier League lui a valu un contrat permanent de deux ans.

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Charge de travail supplémentaire pour l'effectif de United

Un solde net de 55 M£ dépensés cet été a vu les milieux de terrain Andrey Santos et Youri Tielemans arriver respectivement de Chelsea et d'Aston Villa. United disputera la Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans et cela exercera sans aucun doute une pression supplémentaire sur son effectif. Rasmus Hojlund a été vendu à Naples pour 38 M£, tandis que Casemiro, Jadon Sancho et Tyrell Malacia sont tous partis libres. Marcus Rashford est de retour après un prêt à Barcelone, mais on ne sait toujours pas s'il sera encore à Old Trafford pour la nouvelle saison. Le wonger de 18 ans Tynan Thompson est arrivé de Tottenham Hotspur dans le cadre d'un transfert de 8 M£. United dispose d'une forte concurrence en attaque avec Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo et Matheas Cunha, tous déjà confirmés à ce niveau. La défense centrale est un sujet d'inquiétude pour United, Matthijs de Ligt et Lenny Yoro étant tous deux aux prises avec des blessures persistantes. Bruno Fernandes reste le talisman du club. Le meneur de jeu portugais a battu la saison dernière le record du plus grand nombre de passes décisives sur une seule saison de Premier League, en créant 21 buts pour ses coéquipiers.

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Compositions probables

Hull (4-2-3-1) : Tzolakis ; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett ; Slater, Crooks ; Belloumi, Morita, Stroud ; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Tielemans, Mainoo ; Mbeumo, Fernandes, Cunha ; Sesko.

Infos d'équipe et effectifs

Hull City aborde ce match avec un nombre important de joueurs indisponibles. Jakirovic doit faire sans le gardien Jack Butland, les défenseurs John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes et Jens Hjertø-Dahl, les milieux Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob et Oscar Zambrano, ainsi que les attaquants Liam Millar et Enis Destan. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé, et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Manchester United doit également composer avec des préoccupations liées aux blessures avant ce déplacement vers le nord. Carrick ne peut pas compter sur Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount ou Tom Heaton. Aucune composition confirmée n'a été publiée, et d'autres nouvelles de l'équipe sont attendues à l'approche de la rencontre.

Forme

Les cinq derniers résultats de Hull City montrent trois victoires, un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-0 contre l'Eintracht Francfort en match amical le 8 août, tandis que son précédent résultat en compétition était une victoire 1-0 contre Middlesbrough en Championship le 23 mai. Hull a aussi battu Konyaspor 3-0 et Rizespor 2-1 en pré-saison, inscrivant sept buts sur l'ensemble de ses cinq matches tout en en concédant cinq.

Les cinq derniers matches de Manchester United ont produit trois victoires, un nul et une défaite. Sa rencontre la plus récente a été un nul 1-1 contre Leeds United le 12 août, que United a remporté aux tirs au but. United a également fait match nul 1-1 avec le Paris Saint-Germain et battu l'Atletico Madrid 2-1, tandis que la démonstration 5-0 infligée à Rosenborg a été le résultat marquant de sa pré-saison. United a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a concédé quatre, même si la défaite contre Wrexham plus tôt dans la pré-saison reste une tache notable.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2017, lorsque les deux équipes ont fait match nul 0-0 en Premier League à Old Trafford. Sur les cinq dernières confrontations recensées, United présente le meilleur bilan avec deux victoires, contre un succès pour Hull et deux matches nuls. L'unique victoire de Hull sur cette série est survenue en Carabao Cup en janvier 2017, un succès 2-1 à domicile, tandis que United avait remporté le match aller 2-0.