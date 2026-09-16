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Aperçu du match de Championship entre Millwall et West Ham United : aucune amitié à Londres

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Présentation complète du match Millwall - West Ham en Championship, alors que deux rivaux acharnés s’apprêtent à en découdre. Nous passons en revue la tactique, les nouvelles des équipes, la forme du moment et plus encore.

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Championship - Journée 8
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Millwall vs West Ham United débutera le 19 septembre 2026 à 06h30 EST et 10h30 GMT.

Millwall vs West Ham United : aperçu du Championship

Féroces rivaux londoniens, Millwall et West Ham s’affrontent ce samedi, avec des visiteurs en grande forme et désireux de retrouver immédiatement la Premier League dès leur première tentative. Il n’y a aucune affection entre ces deux équipes et leurs deux groupes de supporters.

Une bataille royale londonienne

Les supporters de Millwall et de West Ham ne peuvent pas se supporter, mais samedi ils devront s’en accommoder. Ces équipes ne se sont plus rencontrées depuis 2012, lorsque West Ham s’était imposé 2-1 grâce à des buts de Carlton Cole et Winston Reid, lors d’une journée où l’actuel manager d’Ipswich Town Gary O'Neil était entré en jeu pour West Ham, et où un certain Harry Kane avait fait une apparition en tant que remplaçant pour Millwall. Il est clair que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. Les hôtes de samedi ont commencé la saison avec trois victoires, un nul et trois défaites et ne comptent que quatre points de retard sur le sommet du classement, même s’ils restent sur trois matches sans victoire toutes compétitions confondues et ont perdu quatre de leurs six derniers matches.

Bristol City v Millwall - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

L’espoir renaît pour West Ham

Jarrod Bowen brille sous les couleurs de West Ham depuis le début de la saison, en tête de la division avec huit occasions créées. West Ham aura besoin que son capitaine soit à son meilleur niveau pour retrouver l’élite la saison prochaine, et jusqu’ici il répond présent pour le leader du classement. West Ham compte 14 points après sept matches, et occupe la première place à égalité avec Swansea, Middlesbrough et West Brom. Bowen totalise déjà quatre buts et trois passes décisives cette saison, ce qui fait de lui le joueur le plus productif du Championship avec le duo de Southampton Cyle Larin et Finn Azaz. Kyle Walker-Peters devrait poursuivre au poste d’arrière droit après avoir remplacé Joel Veltman, blessé, lors d’une victoire 6-0 contre Wrexham, match au cours duquel il a délivré deux passes décisives en sortie de banc.

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Compositions probables

Millwall (4231) : Crocombe ; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge ; Metcalfe, Mazou-Sacko ; Sykes, Dykes, Neghli ; Arconte.

West Ham (433) : Herrick ; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman ; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon ; Piroe, Castellanos.

Nouvelles des équipes & effectifs

Millwall vs West Ham Équipes probables

Entraineur

  • A. Neil

Millwall est entraîné par Alex Neil, même si aucune information confirmée sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour les hôtes avant cette rencontre. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

West Ham est sous la direction de Nuno Espirito Santo, sans nouvelle d’équipe confirmée actuellement pour les visiteurs. D’autres mises à jour sur l’effectif sont attendues à l’approche du match.

Forme

MIL

MIL - Forme

WRE
D0-3
BOL
V4-0
NEW
D0-1
BLB
D3-1
MID
N2-2
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
WHU

WHU - Forme

WOL
V4-2
DER
V3-0
BOL
V2-3
WRE
V6-0
FUL
D2-3
But marqué (encaissé)
18/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Millwall a enregistré une victoire, aucun nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-1 à domicile contre Blackburn Rovers en Championship, et l’équipe a également subi un revers 5-1 face à Southampton plus tôt dans cette série. Le seul rayon de soleil des Lions a été une victoire 4-0 contre Bolton Wanderers. Millwall a marqué huit buts et en a encaissé 14 sur ces cinq matches, avec quatre défaites consécutives qui illustrent une série inquiétante.

West Ham a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a fait un nul. Sa sortie la plus récente a été la victoire 6-0 contre Wrexham, et l’équipe a aussi battu Bolton Wanderers 3-2 à l’extérieur ainsi que Derby County 3-0 durant cette série. West Ham a concédé un nul 1-1 contre Watford pour ses seuls points perdus. West Ham a marqué 16 buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches, avec quatre victoires de suite lors de ses quatre dernières sorties.

Face-à-face

Face à face

MillwallNulWest Ham
1
2
2
Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FDM
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
0
West Ham badge
West Ham
WHU
0
FDM
Carabao Cup
West Ham badge
West Ham
WHU
3
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FDM
Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
1
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FDM
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
West Ham badge
West Ham
WHU
0
FDM
3Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2012, lorsque West Ham s’était imposé 2-1 à domicile en Championship. Sur les cinq précédents matches recensés, West Ham en a gagné deux, Millwall un, et deux rencontres se sont terminées sur un score de parité. Le dernier affrontement à The Den dans ce jeu de données s’était achevé sur un 0-0 en septembre 2011.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
West HamWest HamWHU
7421209+1114
V
V
V
V
N
2
SwanseaSwanseaSWA
7421115+614
V
D
N
V
V
3
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
74211410+414
N
V
V
N
V
4
West BromwichWest BromwichWBA
7421107+314
N
V
V
N
D
5
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
733185+312
N
N
D
V
V
6
CharltonCharltonCHA
733167-112
N
N
D
N
V
7
WolverhamptonWolverhamptonWOL
63211410+411
V
N
D
V
V
8
Lincoln CityLincoln CityLIN
732266011
V
V
N
N
V
9
SouthamptonSouthamptonSOU
7421188+1010
V
V
N
N
V
10
BirminghamBirminghamBIR
7241109+110
V
D
N
N
V
11
MillwallMillwallMIL
73131313010
N
D
V
D
D
12
StokeStokeSTK
73131111010
V
N
V
V
D
13
Bristol CityBristol CityBRC
73131012-210
D
D
V
V
V
14
NorwichNorwichNOR
7304131309
D
V
V
D
V
15
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
723289-19
D
V
D
V
N
16
BlackburnBlackburnBLB
7223101008
V
D
D
N
D
17
WatfordWatfordWAT
722379-28
D
V
D
D
N
18
PortsmouthPortsmouthPOR
621378-17
N
V
D
D
V
19
WrexhamWrexhamWRE
7142711-47
D
N
N
V
D
20
BoltonBoltonBOL
7214712-57
V
D
D
D
D
21
CardiffCardiffCAC
7043711-44
D
N
D
D
N
22
DerbyDerbyDER
7115613-74
D
D
D
V
D
23
PrestonPrestonPNE
7106613-73
D
D
V
D
D
24
BurnleyBurnleyBUR
7034816-83
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement du Championship, West Ham United occupe la première place tandis que Millwall est 13e à l’approche de cette rencontre.

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