LaLiga - Journée 2 23 août 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche contre Barcelone débute le 23 août 2026 à 15 h 30 EST et 20 h 30 GMT.

Le champion barcelonais lance la défense de son titre contre Elche

Les espoirs de maintien des hôtes dépendent de leur bilan à domicile

Elche a terminé 15e la saison dernière avec 43 points, en faisant juste assez pour assurer son maintien avec un seul point d’avance, et l’équipe devrait vraisemblablement souffrir cette saison. Son bilan au Martinez Valero pourrait être crucial, puisque le club a récolté un impressionnant total de 35 points, soit 81 % de ses points, dans son stade, ce qui en a fait la sixième meilleure équipe à domicile de la saison 2025-26 de Liga. Los Franjiverdes ont lancé leur campagne par un match nul 1-1 arraché de haute lutte contre le Deportivo La Corogne après avoir concédé l’ouverture du score. Elche a marqué lors des deux confrontations contre Barcelone la saison dernière après être resté muet lors de neuf des 11 précédentes, et l’équipe aura donc confiance en sa capacité à bousculer un grand nom pour son premier match à domicile de la campagne.

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Les géants catalans sont favoris pour conserver leur titre

Barcelone a remporté le titre la saison dernière avec 94 points, en inscrivant la remarquable somme de 95 buts au cours d’une campagne dominatrice. Le club débute comme grand favori à sa propre succession.

Qu’a fait le Barça sur le marché des transferts ?

Le lauréat du Ballon d’or de la Coupe du monde avec l’Espagne, Rodri, est la recrue phare, arrivé en provenance de Man City dans un transfert d’un montant initial de 60 millions d’euros. En attaque, Anthony Gordon (70 millions d’euros), Karim Adeyemi (22 millions d’euros) et Jesse Bisiwu (8,5 millions d’euros) sont tous arrivés pour remplacer les départs de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford.

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Nouvelles des équipes

Adam Boayar, Grady Diangana et Yago Santiago soignent tous des blessures mineures côté hôte. Pendant ce temps, le métronome du milieu barcelonais Frenkie de Jong reste indisponible à cause d’une blessure au genou. Roony Bardghji est également absent à long terme. La recrue phare du milieu, Rodri, est très incertaine après ses exploits en Coupe du monde.

Compositions probables

Elche (352) : Dituro ; Chust, Affengruber, Redondo ; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera ; Houary, Nino.

Barcelone (4231) : Garcia ; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde ; Bernal, Espart ; Yamal, Lopez, Gordon ; Raphinha.

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Nouvelles des équipes et effectifs

Elche aborde cette rencontre sans quatre joueurs. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio et Adam Boayar sont tous répertoriés comme blessés, ce qui laisse à Anselmi un choix plus restreint. Aucune suspension n’est enregistrée, et aucune composition probable n’a été confirmée avant le coup d’envoi.

Barcelone doit également gérer des préoccupations liées aux blessures. Frenkie de Jong et Roony Bardghji sont tous deux indisponibles, même si Flick n’a aucune suspension à gérer. Le club n’a pas communiqué de onze de départ confirmé, et des mises à jour sont attendues à l’approche du match.

Forme

Elche n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matches, avec une victoire, quatre nuls et aucune défaite sur cette série. Son seul succès est intervenu contre Kaizer Chiefs lors d’un amical de pré-saison, et le club a fait match nul 1-1 contre le Deportivo de La Corogne lors de son ouverture de saison en Liga le 17 août. Sur ces cinq matches, Elche a marqué six buts et en a concédé six. Cette série comprend deux matches nuls consécutifs en amical contre Cordoba et Al-Ain.

Les cinq derniers matches de Barcelone ont produit deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 en amical contre Al Ahly SC le 19 août, après un succès 2-5 contre Bâle le 16 août. Le club s’est incliné contre Udinese et a été tenu en échec par Birmingham City, mais a aussi battu Nottingham Forest 1-0. Sur ces cinq rencontres, Barcelone a inscrit dix buts et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par un 1-3 en faveur de Barcelone à l’Estadio Martinez Valero le 31 janvier 2026, lors d’un match de Liga. Au match retour plus tôt cette saison-là, Barcelone s’était imposé 3-1 à domicile le 2 novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Barcelone a remporté les cinq, en marquant treize buts et en en concédant deux.