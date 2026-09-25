Angleterre - Espagne, aperçu de l’UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Angleterre - Espagne : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Wembley

L'Angleterre et l'Espagne donneront le coup d'envoi le 26 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Retrouvailles entre poids lourds dans le groupe A3

L'Angleterre retrouve Wembley pour recevoir l'Espagne, championne du monde, lors de la 1re journée de sa campagne 2026-2027 de Ligue des nations de l'UEFA dans le groupe A3. Après avoir terminé à la troisième place de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au terme d'un parcours prolifique, l'Angleterre de Thomas Tuchel vise une entrée en matière marquante à domicile. Pour l'Espagne, se rendre à Londres juste après son sacre mondial représente une occasion immédiate de prendre le contrôle dans un groupe relevé aux côtés de la Croatie et de la Tchéquie.

Getty Images

Un thriller riche en buts pour conclure la Coupe du monde

L'Angleterre aborde l'affiche de samedi après une campagne conclue par une médaille de bronze en Amérique du Nord. Après de courtes victoires en phase à élimination directe qui l'ont menée jusqu'aux demi-finales, l'Angleterre a bouclé son tournoi par un succès spectaculaire 6-4 contre la France lors du match pour la troisième place. Bukayo Saka, Jude Bellingham et Declan Rice continuent d'incarner le noyau dur anglais, offrant aux hôtes un fort potentiel offensif avant cette entrée en lice en Ligue des nations.

Getty Images

Les champions du monde prennent la direction de Londres

L'Espagne se rend à Londres en tant que meilleure sélection du monde après son triomphe en Coupe du monde en Amérique du Nord. L'équipe de Luis de la Fuente a réalisé un tournoi estival sans faute, en s'appuyant sur Rodri et Pedri au milieu de terrain, ainsi que sur l'activité percutante de Lamine Yamal et Nico Williams sur les côtés.

Duel tactique entre puissances européennes

Les confrontations entre ces deux nations s'inscrivent dans une riche histoire récente, notamment avec la courte victoire de l'Espagne en finale de l'Euro 2024. Le trio axial anglais composé de Jude Bellingham, Declan Rice et Phil Foden tentera de casser le rythme espagnol au milieu. De son côté, l'Espagne misera sur sa fluidité technique, son pressing et son jeu rapide sur les ailes pour désorganiser l'arrière-garde anglaise. Avec un élan important à prendre dès le début dans le groupe A3, le choc de samedi promet une intensité de classe mondiale dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Angleterre : Pickford ; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly ; Anderson, Scott ; Saka, Bellingham, Gordon ; Kane

Espagne : Simon ; E Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Rodri, Pedri ; Yamal, Olmo, N Williams ; Oyarzabal

Actualités des équipes et effectifs

Thomas Tuchel n'a pas confirmé de composition probable pour l'Angleterre, mais l'effectif a connu des changements importants. Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer ont été rappelés, tandis que Tino Livramento devrait se retirer après avoir subi une nouvelle blessure à l'entraînement de Newcastle, ce qui laisse Tuchel avec peu d'options au poste de latéral. Les informations complètes sur l'équipe et toute nouvelle mise à jour seront confirmées à l'approche du coup d'envoi.

Luis de la Fuente a retenu un groupe de 26 joueurs avec l'Espagne pour les rencontres de Ligue des nations. Fermin Lopez et Dean Huijsen font leur retour, et les champions du monde cherchent à prolonger leur dynamique de Coupe du monde dans ce nouveau cycle de compétition. Davantage de détails sur la composition seront ajoutés lorsqu'ils seront disponibles.

Forme

L'Angleterre aborde ce match avec quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres, sa seule défaite étant intervenue contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. L'équipe de Tuchel a battu la France 6-4 lors de sa sortie la plus récente et a également pris le meilleur sur la Norvège, le Mexique et la RD Congo durant son parcours dans le tournoi, inscrivant 11 buts sur ces cinq matches tout en en concédant six.

Les cinq derniers matches de l'Espagne racontent une tout autre histoire. L'équipe de De la Fuente a remporté ses cinq rencontres sans la moindre défaite, en marquant sept buts et en n'en concédant que deux. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, et elle n'a perdu aucun match durant tout le tournoi.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à l'Euro 2024, où l'Espagne a battu l'Angleterre 2-1. Sur les cinq dernières confrontations directes, l'Espagne affiche un meilleur bilan global, même si l'Angleterre s'était imposée 3-2 à Séville lors de la Ligue des nations 2018-2019. Les deux équipes avaient aussi fait match nul 2-2 en amical en novembre 2016.

Classement

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Croatie CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tchéquie CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Angleterre ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Espagne ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



