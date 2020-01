Angleterre - Ancelotti : "Liverpool a bien fait de choisir Klopp plutôt que moi"

Le technicien italien, aujourd'hui sur le banc d'Everton, était également candidat au poste à Anfield à l'automne 2015.

Carlo Ancelotti a exprimé sa conviction que a fait le "bon choix" en nommant Jurgen Klopp à sa tête il y a quatre ans et demi, alors qu'il se prépare à les affronter pour la première fois en tant que boss d' .

Klopp a été appelé pour succéder à Brendan Rodgers sur le banc d'Anfield en octobre 2015, après s'être fait une réputation pendant son séjour au . Depuis, le tacticien allemand a transformé Liverpool en vainqueur de la et en candidat au titre de , tout en ajoutant les titres de la Super Coupe de l'UEFA et de la Coupe du Monde des Clubs à l'armoire à trophées du club.

Ancelotti a révélé qu'il faisait également partie des options à l'étude pour la succession de Brendan Rodgers à l'époque, au point de s'entretenir avec les propriétaires du club. Mais l'ancien coach du PSG assure n'avoir aucun regret de ne pas avoir été choisi, la bonne décision ayant été prise par les dirigeants selon lui.

"J'ai discuté, après le , avec les propriétaires de Liverpool. Ils cherchaient un nouvel entraîneur mais je pense qu'ils ont fait le bon choix choix avec Jürgen [Klopp]", a-t-il assuré avant le derby entre les deux équipes en ce dimanche (17h).

"Jürgen fait un travail fantastique à Liverpool. Bien joué. Il a créé une équipe fantastique et de merveilleux joueurs. Ils sont en grande forme en ce moment, en grande condition. Mais nous ne devons pas trop penser à l'adversaire."

Les Toffees ne l'ont plus emporté à Anfield depuis 1999. "Je sais que les Evertoniens aimeraient ça et nous avons le même rêve, celui de battre Liverpool à Anfield. C'est un rêve pour nous et une opportunité donc nous allons essayer, a poursuivi Ancelotti. Il y a toujours une grande rivalité quand vous avez deux équipes dans la même ville, c'était la même chose à Milan et à Rome quand j'y étais et je sais combien les supporters sont excités à l'idée de battre leur rival".

L'Italien est le seul entraîneur à avoir battu les Reds cette saison. C'était sur le banc de , lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions en septembre dernier (2-0). Une victoire qui doit surtout à une grande implication défensive.

"On a joué en défense, 4-4-2, très profond. Mais quand nous avons eu le ballon, nous avons essayé de faire quelque chose. La seule possibilité de participer au jeu est de bien défendre, mais quand vous avez le ballon, vous devez essayer de faire quelque chose. Il est important d'éviter la pression qu'ils mettent devant, d'avoir l'opportunité d'attaquer leurs lignes et donc le plan était le suivant.Ce n'est pas un secret d'en parler car Klopp sait mieux que moi comment nous allons jouer et je pense que ça ne change pas."