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Angel Perez a raconté comment les joueurs d’Alavés ont vécu la séquence décisive impliquant Jude Bellingham lors de leur victoire surprise 2-1 contre le Real Madrid, samedi, au Santiago-Bernabéu. L’arbitre Cesar Soto Grado avait d’abord accordé un penalty après une action impliquant Bellingham, avant de revenir sur sa décision après avoir consulté l’écran.

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La VAR au cœur de la controverse, Bellingham expulsé

Le Real Madrid a subi une défaite mouvementée à domicile contre Alavés samedi soir, marquée par une intervention décisive de la VAR et l’expulsion tardive de Bellingham. Le milieu de terrain pensait avoir obtenu un penalty en fin de match pour le Real Madrid, mais l’arbitre Cesar Soto Grado est revenu sur sa décision après avoir consulté l’écran au bord du terrain. La frustration provoquée par cette décision a été trop forte pour Bellingham, ensuite expulsé pour un deuxième carton jaune. Les Madrilènes se sont ainsi retrouvés à dix alors qu’ils tentaient désespérément d’égaliser.

Perez a expliqué que les joueurs d’Alavés étaient convaincus que la décision initiale était erronée, car ils avaient immédiatement pu voir les ralentis sur les écrans du stade. Revenant sur la tension de cet instant, le piston a expliqué pourquoi ils avaient protesté. « Au final, nous avons un écran sur lequel on peut voir l’action rapidement et nous l’avons demandé parce qu’il fallait le demander », a-t-il confié à Movistar Plus, selon Sport.

Une soirée historique pour les visiteurs

Perez a été l’homme du match dans la capitale espagnole, concluant avec sang-froid une action qui a permis à Alavés de doubler son avance en seconde période. Lancé par Mariano Diaz, le défenseur évoluant à droite a fait preuve d’un remarquable sang-froid pour contourner Thibaut Courtois et pousser le ballon au fond des filets, contribuant à mettre fin à la série de dix victoires du Real Madrid. Un moment de pure émotion pour le joueur, qui peinait à trouver ses mots juste après le coup de sifflet final.

« Cette soirée fait partie de celles que je raconterai à mes enfants, si Dieu le veut. Les mots ne sortent même pas. J’en tremble. Cela a une valeur inestimable. Nous avons écrit l’histoire avec Alavés. Nous l’avons mérité », a déclaré le buteur.

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Un engagement de tout l’effectif

Malgré son rôle décisif, Perez a insisté pour que le mérite soit partagé par l’ensemble de l’effectif. Les visiteurs ont dû résister à la forte pression de l’équipe de Carlo Ancelotti, et chaque joueur en blanc et bleu a dû fournir un effort sans relâche pour préserver le résultat. Le joueur d’Alavés a refusé de tirer la couverture à lui, préférant saluer l’esprit collectif qui leur a permis de venir à bout de l’une des attaques les plus redoutables au monde, sur son propre terrain.

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« C’est l’équipe qui s’est distinguée. Si nous n’avions pas tous été là aujourd’hui, les onze titulaires comme tous ceux sur le banc, nous n’y serions pas parvenus », a-t-il souligné.

Ne pas se laisser emporter par l’euphorie

Malgré l’ampleur de cette victoire, Quique Sanchez Flores tenait à ce que ses joueurs gardent les pieds sur terre avant leurs prochains matches contre Gimnastica de Torrelavega et l’Espanyol. L’entraîneur a souligné l’importance du gardien Antonio Sivera et du but inscrit tôt dans le match par Toni Martinez, deux éléments clés de ce succès, tout en mettant en garde contre le risque d’un excès de confiance après un tel résultat.

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« Il ne faut pas que l’euphorie dure trop longtemps. La personnalité, l’enthousiasme et l’envie, oui, mais pas l’euphorie. L’euphorie ne nous apportera rien. Nous allons en profiter pendant quelques jours », a conclu l’entraîneur.