Ce jeudi, une association de supporters de Liverpool a annoncé qu’elle n’exposerait plus ses drapeaux à Anfield lors des matchs restants de la saison, en signe de protestation contre la décision de la direction des Reds.

Le groupe Spion Kop 1906, responsable du déploiement des drapeaux et banderoles dans la célèbre tribune, a publié un communiqué officiel annonçant le retrait de tous ses emblèmes à partir des prochaines rencontres, en signe de protestation contre la hausse prévue des tarifs des billets pour les trois saisons à venir.

Dans son communiqué, le groupe explique n’avoir eu « pas d’autre choix » après l’annonce de la hausse des tarifs par le club, considérant cette action nécessaire pour préserver les traditions du club et maintenir l’accès au football pour les générations futures.

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Cette action s’inscrit dans une série de protestations menées par plusieurs groupes de supporters, dont « Spirit of Shankly », qui contestent la politique de liaison des tarifs aux taux d’inflation annuels.

Les tribunes « The Kop » incarnent un symbole historique pour les fans des Reds, et l’absence de drapeaux devrait se remarquer visuellement lors des prochaines journées de Premier League.