Ancelotti met fin à une malédiction italienne vieille de 16 ans en Coupe du monde

L'Italien Carlo Ancelotti a mené la sélection brésilienne à la qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après une victoire 3-0 contre l'Écosse tôt ce jeudi matin, lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Avec 7 points, la Seleção termine en tête du groupe 3, devant le Maroc, deuxième à la différence de buts.

Cette qualification pour les huitièmes de finale représente un exploit notable pour le vétéran italien, arrivé à la tête de la Seleção à l’été 2025 après son départ du Real Madrid.

Selon la chaîne « beIN Sports », il est le premier sélectionneur transalpin à atteindre les phases à élimination directe de la Coupe du monde depuis Fabio Capello avec l’Angleterre en 2010.

Rappelons que la sélection italienne manquera la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.







