Sans grande culture du jeu, mais avec un esprit de sacrifice extrême à la limite de la légalité (et un Lionel Messi génial), l’Argentine s’est hissée jusqu’en finale de la Coupe du monde. Certains disaient aussi : l’Argentine s’est faufilée jusqu’en finale. Cela n’a pas suffi pour conserver le titre, et en finale elle a subi une défaite contre l’Espagne globalement saluée à travers le monde.

Les Gauchos n’ont en effet guère suscité de sympathie avec leur attitude en dehors de l’Argentine. Un sage du football allemand a pourtant exprimé son respect. « La manière de jouer de l’Argentine me plaît davantage que ce que je vois en ce moment chez l’équipe d’Allemagne », a estimé Matthias Sammer, surnommé « Motzki ». Au sujet de l’équipe de la DFB, une nouvelle fois éliminée de manière honteuse, il regrettait, contrairement aux Argentins, l’absence de « volonté inconditionnelle de gagner ». Déjà à l’époque, Sammer avait identifié Jürgen Klopp, célèbre pour ses qualités de motivation, comme l’homme idéal pour combattre ce problème.

Et effectivement, pour les débuts de Klopp comme sélectionneur de l’Allemagne, l’équipe de la DFB a dégagé un léger parfum de vibes gauchos. Un exemple ? Bien que Brian Brobbey soit tombé au sol en souffrant à la 32e minute, l’équipe de la DFB a simplement continué à jouer et a marqué peu après par l’intermédiaire de Felix Nmecha pour le 1-0 provisoire. La joie a été suivie d’une échauffourée. Les Néerlandais se sont plaints avec véhémence, Virgil van Dijk parlera plus tard d’une « honte ». Brobbey a dû être remplacé.

Le comportement des joueurs allemands était à la fois conforme au règlement et sujet à débat. Au final, il incarnait de manière exemplaire cette nouvelle volonté de gagner. Dans un match intense, disputé et marqué par de nombreuses petites fautes, l’Allemagne a répondu présente sur le plan physique et mental. Klopp a salué la « passion », Jonathan Tah le « feu, l’intensité et l’énergie », Joshua Kimmich la « disponibilité et la volonté ». C’était un pas important dans la bonne direction.

L’Allemagne a affiché d’éclatantes lacunes défensives

Sur le plan footballistique, en revanche, ce pas n’était pas encore visible. Surtout pas dans le domaine que Klopp avait manifestement placé tout en haut de l’agenda. Pendant la préparation, il y avait « un gros accent mis sur la défense », a révélé Kimmich : « C’est la base et le moyen le plus simple de construire des fondations. » Deux jours d’entraînement ne suffisent manifestement pas à bâtir des fondations.

C’est précisément en défense que l’équipe de la DFB a affiché d’éclatantes lacunes, surtout en seconde période. Les Néerlandais ont trouvé à plusieurs reprises de grands espaces et de bonnes situations de frappe. Sans le ballon, la coordination dans le nouveau cœur du jeu autour de Kimmich repositionné plus bas n’a souvent pas fonctionné.

Au total, l’Allemagne a concédé 22 tirs, pour une valeur d’expected goals cumulée de 3,12. L’équipe de la DFB a eu de la chance que le prétendu but de l’ouverture du score de van Dijk soit annulé après intervention de la VAR.

Ensuite, les hôtes ont vendangé plusieurs énormes occasions. Marc-Andre ter Stegen a aussi sauvé les siens à plusieurs reprises, compensant ainsi ses faiblesses dans le jeu au pied et dans la maîtrise de sa surface. Une discussion autour du gardien provisoirement titulaire de Klopp menace peut-être malgré tout d’émerger. Au final, cela a presque tenu du miracle que l’Allemagne n’encaisse l’égalisation de Cody Gakpo que dans le temps additionnel.

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Philipp Treu est-il la réponse à la quête d’un arrière droit ?

Offensivement, l’équipe de la DFB s’est d’abord montrée assez directe grâce à la vitesse de ses ailiers Karim Adeyemi et Kevin Schade. Après une première période plaisante assortie d’un but d’avance, elle n’a toutefois plus montré grand-chose vers l’avant. Au final, il en ressort une valeur xG de seulement 1,5. Dans l’ensemble, une victoire néerlandaise aurait été méritée.

En dehors des vibes gauchos, Klopp peut déjà faire valoir un deuxième succès rapide, et il porte le nom de Philipp Treu. Le Fribourgeois de 25 ans a livré une prestation convaincante pour ses débuts face à Cody Gakpo et a même initié le 1-0. Treu est peut-être la réponse à la recherche, menée depuis des années, d’un arrière droit valable au sein de l’équipe de la DFB.

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