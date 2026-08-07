Selon un article du quotidien français L'Equipe, le Borussia Dortmund ainsi que les Reds se sont imposés comme les favoris dans la course au talent offensif de 18 ans.

Le joueur lui-même serait ouvert à un départ de Paris, d’autant que son temps de jeu la saison prochaine devrait plutôt être limité en raison de l’attaque des Français, d’une qualité exceptionnelle.

Déjà lors de la saison passée, Mbaye aurait aimé jouer un rôle plus important sous les ordres de Luis Enrique, mais il a disputé presque toutes ses 29 apparitions de la saison en sortant du banc. Selon L'Equipe, le joueur de 18 ans souhaite rejoindre un club où il pourra jouer régulièrement. À Paris, il ne voit aucune chance d’amélioration rapide.

Enrique et le directeur sportif Luis Campos lui auraient même expliqué, lors d’un entretien personnel, qu’un transfert pourrait être la meilleure solution pour toutes les parties. Un prêt est tout autant envisageable qu’un transfert définitif. Le joueur offensif est encore lié contractuellement au PSG jusqu’en 2028.

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Le BVB verrait probablement Mbaye comme une alternative à El-Mala

Les prétendants ne manqueraient d’ailleurs pas. En plus du BVB et de Liverpool, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, Manchester City, Manchester United, Aston Villa et Chelsea se seraient également renseignés sur l’ailier sénégalais.

L’intérêt du BVB serait lui aussi établi depuis un moment : il y a environ trois semaines, Fabrizio Romano a révélé pour la première fois que le Borussia Dortmund s’intéressait au joueur de 18 ans.

Tout récemment, les Noir et Jaune ont bouclé le transfert de Konstantinos Karetsas en provenance du KRC Genk, mais le directeur sportif Lars Ricken a indiqué que les efforts du BVB sur le marché des transferts cet été n’étaient pas nécessairement terminés pour autant. Surtout en cas de départ de l’attaquant Serhou Guirassy, d’autres joueurs offensifs pourraient encore arriver. Saïd El Mala, de Cologne, apparaît comme le candidat le plus crédible.

Le recrutement de l’exceptionnel talent allemand a une priorité nettement plus élevée au BVB que celui de Mbaye. Bild a récemment indiqué que le BVB allait faire tapis dans les prochains jours dans le poker des transferts autour d’El Mala et soumettre une offre au-delà de sa propre limite de tolérance. Mbaye serait peut-être une alternative pertinente en cas d’échec des négociations avec Cologne. Que le BVB recrute les deux ailiers est exclu financièrement.

Mbaye a pris part aux quatre matches du Sénégal lors de la dernière Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C’est justement contre la France, lors du premier match de groupe, qu’il a inscrit son seul but du tournoi.