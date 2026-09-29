Alexander-Arnold rejoue avec l’Angleterre et se montre immédiatement important

L’Angleterre a pris sa revanche mardi après la défaite 2-3 subie samedi contre l’Espagne, championne du monde. Le sélectionneur Thomas Tuchel a vu son équipe s’imposer 0-2 en déplacement en Tchéquie, ce qui lui permet d’empocher ses trois premiers points en Ligue des nations.

Jude Bellingham a débuté sur le banc côté anglais, où Harry Kane, Anthony Gordon et Bukayo Saka étaient titulaires. Les visiteurs ont immédiatement cherché à attaquer et ont manqué de réussite lorsque Morgan Rogers a touché le poteau sur une frappe.

La Tchéquie a connu un coup dur après 25 minutes de jeu : Pavel Sulc a commis une grosse faute et, après vérification du VAR, il a été expulsé. L’Angleterre s’est donc retrouvée en supériorité numérique, sans toutefois parvenir à en profiter. Peu avant la pause, Kane a encore été tout proche du 0-1, mais n’a pas marqué.

L’Angleterre est revenue des vestiaires métamorphosée, avec Gordon qui a fait mouche de la tête à bout portant. La passe décisive était superbe et signée Trent Alexander-Arnold, qui portait de nouveau le maillot anglais pour la première fois depuis quinze mois et s’est donc montré important.

L’équipe de Tuchel a senti le sang et a pesté lorsque la frappe de Lewis Hall, depuis l’intérieur de la surface, a terminé sur le poteau via un défenseur tchèque. Après 70 minutes de jeu, Kane a bien suivi pour pousser de près le ballon au fond et inscrire le 0-2. La résistance des dix Tchèques était alors bel et bien brisée.

Tuchel a décidé de sortir Kane et Saka, et d’offrir du temps de jeu à Bellingham et Rio Ngumoha dans le final. Quelques minutes plus tard, James Trafford a empêché que le match ne redevienne indécis : le gardien a repoussé avec autorité une tentative d’Adam Hlozek.

Le buteur Anthony Gordon a cédé sa place à Morgan Gibbs-White dans les dernières minutes. L’Angleterre a tranquillement géré cette rencontre à l’extérieur à Prague et ajoute trois points en Ligue des nations. Samedi, un déplacement en Croatie l’attend.