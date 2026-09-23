Le compte officiel de la Ligue espagnole a dévoilé ce mercredi, sur la plateforme « X », la liste des candidats au titre de meilleur joueur de moins de 23 ans pour le mois de septembre 2026, une récompense décernée en partenariat avec la « Saison de Riyad ».

La liste comprend cinq joueurs : le Marocain Yasser Zabiri, attaquant du Racing Santander, Alberto Mollero, joueur de Villarreal, Pau Cubarsi, défenseur du Barça, Miguel Sierra, ailier du Séville FC, et Yoel Lago, joueur du Celta Vigo.

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C'est la deuxième fois consécutive que Zabiri figure dans la liste des candidats à ce titre, après le mois d'août dernier, lorsque le joueur de l'Espanyol Javi Hernández l'avait remporté.

Zabiri, âgé de 21 ans, réalise un début remarquable lors de sa première saison en Liga avec le Racing Santander, où il évolue sous forme de prêt en provenance du Stade Rennais, ayant inscrit 6 buts en 6 matchs, dont un triplé face à Elche, un doublé contre Alavés, ainsi qu'un but dans les filets du Barça.

Zabiri est l'un des talents montants les plus en vue du football marocain, puisqu'il a contribué au sacre du Maroc (moins de 20 ans) lors de la Coupe du monde des jeunes 2025 au Chili, où il a marqué 5 buts durant le tournoi, dont un doublé en finale contre l'Argentine (2-0), et a également remporté le Ballon d'argent.

Zabiri a par ailleurs reçu sa première convocation en équipe nationale A du Maroc, lors du rassemblement actuel qui verra la disputer de deux matchs contre le Gabon et le Lesotho, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, avant d'affronter le Ghana en amical.

De son côté, Pau Cubarsi, défenseur du Barça âgé de 19 ans, continue d'affirmer sa présence parmi les principales stars de la Liga, après avoir déjà remporté le titre de meilleur joueur de moins de 23 ans en avril 2026.

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