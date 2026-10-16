Al Sibari hors du onze probable du Bayern Munich face à Leipzig

La star marocaine Ismaël Saibari devrait débuter sur le banc lors de la rencontre entre le Bayern Munich et son invité Leipzig, demain samedi, dans le cadre de la sixième journée de Bundesliga, selon la composition probable publiée par le quotidien allemand "tz" .

Le journal précise que tous les billets pour la rencontre, prévue à l'Allianz Arena, ont été vendus, et que l'arbitre Daniel Siebert dirigera la partie.

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Saibari avait inscrit un but pour le Bayern lors du match nul contre Augsbourg (2-2), lors de la précédente journée du championnat allemand, et il était également entré en jeu au début de la seconde période lors du match nul face au Viking Stavanger (3-3), en Ligue des champions, mardi dernier.

Le journal s'attend à ce que l'entraîneur Vincent Kompany aligne la composition suivante :

Gardien de but : Jonas Urbig.

Défense : Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae et Alphonso Davies.

Milieu de terrain : Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Serge Gnabry.

Attaque : Michael Olise, Harry Kane et Luis Díaz.

Le Bayern occupe la troisième place du championnat allemand avec 11 points en 5 matches, après 3 victoires et deux matches nuls, tandis que Leipzig se classe cinquième avec 9 points, après 3 victoires et deux défaites.

Le géant bavarois avait largement dominé Leipzig lors des confrontations de la saison dernière, s'imposant 6-0 et 5-1 en championnat, et 2-0 en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne.



