Al Nassr : Cristiano Ronaldo tient un nouveau record et chambre Haaland

Al Nassr FC était aux prises avec Al Ittihad en 17e journée de la Saudi Pro League. CR7 et les siens l’avaient emporté 2-5.

Ce mardi soir, Al Nassr FC était en déplacement au Stade du Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah pour affronter Al Ittihad dans le cadre du match en retard de la 17e journée de la Saudi Pro League. Une rencontre opposant deux anciens joueurs du Real Madrid (Karim Benzema à Cristiano Ronaldo). Au coup de sifflet final, c’est l’équipe du quintuple Ballon d’Or qui l’avait emporté 2-5.

Un nouveau record pour CR7

Rapidement mené au score en terre ennemie (14e), Al Nassr FC n’a pas tardé à revenir dans le jeu. Sur un pénalty, Cristiano Ronaldo remet les pendules à l’heure en égalisant à la 18e minute. Talisca aura doublé la mise pour les visiteurs avant la pause (38e). Mais les locaux reviennent à la charge au retour des vestiaires (51e) par le biais de Abderrazack Hamed Allah, qui s’offrait un doublé.

Après l’heure de jeu, Cristiano Ronaldo s’était illustré à travers un doublé, marquant le troisième but d’Al Nassr FC à la 68e minute de jeu. Les deux autres buts des visiteurs étaient l’œuvre de Sadio Mané (75e et 82e). Avec ce doublé, l’ancien joueur du Real Madrid inscrivait ses 52e et 53 buts de l’année civile 2023. Il était ainsi devenu le meilleur buteur sur l’année civile 2023 (club et sélection cumulés). Il dépasse donc Harry Kane (52), Kylian Mbappé (52) et Erling Haaland (50). L’attaquant de Manchester City a la possibilité de rattraper voire dépasser le Portugais ce soir contre Everton.

Ronaldo et Haaland ont encore rendez-vous dans trois jours

Si l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’arrive pas à rattraper le quintuple vainqueur du Ballon d’Or ce mercredi soir, il a encore la possibilité de le faire avant la fin de l’année civile. Le championnat anglais étant en activité, Manchester City, joue contre Everton ce mercredi. Après cela, les Skyblues défient Sheffield United, le 30 décembre dans le cadre de la 20e journée.

De son côté, Cristiano Ronaldo et Al Nassr FC se déplacent chez Al Taawn, le 30 décembre. Occasion pour l’ancien attaquant de la Vieille Dame de creuser l’écart sur son challenger citizen.