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Un géant italien est entré en concurrence avec le FC Barcelone pour recruter le Portugais João Félix, star du club saoudien Al-Nassr, dans les prochains mois.

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Des informations de presse avaient révélé la volonté du FC Barcelone de recruter João Félix lors du prochain mercato estival, d'autant que son contrat actuel avec Al-Nassr expire à la fin de cette saison.

D'après le journal britannique « Daily Sports », qui cite le quotidien italien « Corriere dello Sport », Naples souhaite vivement recruter la star portugaise dans les prochains mois.

Le journal précise qu'Al-Nassr ne s'oppose pas au départ de João Félix, mais exige 45 millions d'euros, une somme très élevée pour le club italien.

Le joueur de 27 ans a déjà connu une courte expérience en Serie A, avec l'AC Milan lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025, mais il n'y a inscrit que 3 buts et délivré une seule passe décisive en 21 matchs.

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Naples est devenu le dernier club en date à s'intéresser à João Félix, après le FC Barcelone et plusieurs clubs de Premier League, comme Tottenham Hotspur et Chelsea.

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Selon des informations de presse, Chelsea pourrait récupérer João Félix gratuitement lors du prochain mercato estival, mais cela dépend d'une décision de la direction d'Al-Nassr.

Al-Nassr avait réussi à recruter João Félix lors de l'avant-dernier mercato estival, en provenance de Chelsea, dans le cadre d'une opération d'un montant de 30 millions d'euros, selon des informations de presse.

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Selon ce qu'avait révélé auparavant le journal saoudien « Al-Riyadiya », le contrat signé à l'été 2025 comprend une prolongation automatique de deux saisons, sauf si Al-Nassr fait expressément part de sa volonté de se séparer du joueur .

Le maintien de João Félix au sein du club saoudien entraînerait le versement d'une somme supplémentaire de 20 millions d'euros à Chelsea.

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En revanche, si Al-Nassr active la clause de sortie dans le délai imparti, qui court jusqu'au 1er juin prochain, le coût de l'opération sera ramené à 30 millions d'euros et le joueur retournera automatiquement au club londonien.

L'aspect le plus surprenant de l'accord est qu'Al-Nassr peut renoncer aux deux années supplémentaires sans avoir à payer la moindre pénalité ni la moindre compensation financière.

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Dans ce cas, João Félix retournerait à Chelsea, club avec lequel il est lié par un contrat courant jusqu'en 2031.

Mais la décision ne dépend pas uniquement du club saoudien. Selon « Al-Riyadiya », l'activation de la clause de sortie nécessite également l'accord du joueur.

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De même, si João Félix souhaitait quitter l'Arabie saoudite de sa propre initiative, il aurait besoin de l'accord d'Al-Nassr.

Al-Nassr a d'ores et déjà entrepris de s'assurer le maintien du joueur portugais et s'est dit prêt à améliorer ses conditions financières.

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Son salaire annuel doit passer de 10 millions à 12,5 millions d'euros durant les deux saisons supplémentaires, en plus d'autres avantages.

João Félix est arrivé à Al-Nassr en juillet 2025 et s'est imposé comme l'un des éléments importants de l'équipe. Désormais, son avenir dépend d'une décision qui doit être prise avant le 1er juin prochain.

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Si le club saoudien n'exerce pas son droit de mettre fin à l'accord, la prolongation du contrat s'activera automatiquement et Chelsea percevra 20 millions d'euros supplémentaires.

João Félix a exprimé son souhait de revenir en Europe, après une période réussie en Arabie saoudite, durant laquelle il a retrouvé son meilleur niveau et ses sensations sur le terrain.

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Son rêve est de retourner au FC Barcelone, même si les conditions contractuelles liées à son transfert rendent toute opération compliquée. La décision reste entre les mains d'Al-Nassr et de Chelsea.