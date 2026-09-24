Le journaliste Ahmed Shobier a révélé la vérité sur les informations qui circulent au sujet d'un possible transfert de joueurs de Pyramids vers Al Ahly au cours de la prochaine période.

Les rumeurs concernent le duo de Pyramids composé de Mohanad Lashin et Mahmoud Marei, dont on a affirmé qu'ils se dirigeaient vers Al Ahly à l'approche de la fin de leurs contrats.

Ahmed Shobier a déclaré, dans des propos radiophoniques tenus aujourd'hui : « On a beaucoup entendu dire qu'il y avait des joueurs de Pyramids qui allaient rejoindre Al Ahly et que ça se terminait avec Mohanad Lashin et Mahmoud Marei. »

Il a poursuivi : « Pyramids a dit que le contrat du duo avec le club prendra fin à l'issue de 2028, soit dans deux ans, et qu'il sera prolongé de 3 années supplémentaires. »

Shobier a ajouté : « Zizo est encore engagé jusqu'en 2029, et c'est une bonne chose que Pyramids ait clarifié les choses pour mettre fin à la polémique et aux nombreux propos qui circulent. »









Shobier a ensuite abordé la sanction infligée par la Fédération égyptienne de basket-ball au joueur d'Al Ahly, Amr Zahran, après l'incident scandaleux survenu lors du match contre El Qanah.

Il a déclaré : « J'ai la certitude absolue qu'Al Ahly a infligé une sanction interne forte et importante au joueur, et j'ai demandé à la Fédération de basket-ball d'appliquer les règlements. Personne n'est absolument contre les principes, l'éthique ou le respect. »

Il a ajouté : « Nous demandons que ce soit un règlement qui s'applique à tous et non à un seul joueur en en laissant un autre de côté, et je ne doute pas un instant que mon cher ami Amr Mosseilhy, président de la Fédération de basket-ball, appliquera le système et les règlements à tout le monde. »

Il a poursuivi : « Amr Zahran a fauté, oui il a fauté et il a mérité la sanction (une suspension de 3 mois), et il reconnaît sa faute. On m'a dit qu'il s'était réconcilié avec le joueur d'El Qanah. Qu'il s'agisse d'une vidéo prise au téléphone ou de la captation du centre médiatique, quel qu'ait été le comportement, ce n'était pas convenable. Voilà, il a été sanctionné, et que la Fédération de basket-ball frappe d'une main de fer pour qu'il ne songe pas à recommencer. »

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