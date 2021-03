Agnelli révèle les limites de transfert potentielles pour les meilleurs clubs d'Europe

Le dirigeant influent dit que le changement pourrait arriver aux plus hauts niveaux du football européen.

Andrea Agnelli, le président de l'Association des clubs européens, a déclaré qu'il souhaitait voir des changements apportés au marché des transferts, y compris une règle potentielle qui empêcherait les clubs de la Ligue des champions de s'acheter et de se vendre des joueurs entre eux. Il est également disposé à plafonner le montant des ventes pouvant être inférieur à 100 millions d'euros. Les frais de transfert ont grimpé en flèche ces dernières années et, à cause du coronavirus, les clubs du monde entier souffrent financièrement.

En réponse, Agnelli, qui est également président de la Juventus, est intrigué par une règle qui empêcherait les meilleurs clubs du monde de se piquer les joueurs les uns des autres, les forçant plutôt à se tourner vers des équipes et des championnats plus petits. "Aucun transfert à trois chiffres entre les clubs participants à la Ligue des champions ne signifierait peut-être se concentrer plutôt sur les joueurs champions dans les petits pays, ce qui nous permettrait uniquement d'acheter des joueurs là-bas", a déclaré Agnelli.

"Ce sont des éléments dont nous discutons, mais le contrôle des coûts sera certainement l'un des plus grands défis en termes de réformes à venir", a ajouté le président de la Juventus. En plus des changements sur le marché des transferts, Andrea Angelli dit également qu'il pense que des changements arrivent concernant les compétitions nationales et européennes, lui qui porte le projet d'une nouvelle formule de la Ligue des champions.

Agnelli a révélé qu'il avait eu des «combats» avec le président de l'UEFA Aleksander Ceferin sur l'avenir du football, ajoutant qu'il pensait que le système devait changer pour attirer des jeunes supporters et ne pas perdre ses fans dans le futur. La Premier League a récemment repoussé les propositions de changements concernant la formule de la C1 à 36 clubs, mais Andrea Agnelli pense que le football anglais devra changer.

"Si nous regardons en arrière, la Ligue des champions sera disputée avec quatre matchs de plus qu'aujourd'hui", a déclaré Agnelli. "Je pense que l'équilibre que nous essayons de trouver est un tiers de la concurrence internationale [européenne] et les deux tiers du pays. Nous pouvons jeter un œil au calendrier général, nous avons des pays comme l'Angleterre avec un nombre maximum de matchs à 53, si je ne me trompe pas, l'Allemagne a 43 et l'Italie aussi".

"Nous pensons qu'actuellement, pour des raisons d'équilibre compétitif, 20 équipes dans les championnats, c'est trop. Il y a un élément global qui pourrait en fait être mis au point dans l’intérêt de tous", a ajouté l'Italien. La Ligue des champions, quant à elle, pourrait s'orienter vers un passage à un «système suisse» qui comprendrait 36 ​​équipes dans une seule poule.

"Je pense que nous sommes très proches de ma Ligue des champions idéale, je pense que le système suisse est magnifique", a-t-il déclaré. "Je pense que cela offrira de grandes opportunités aux équipes participant à cette compétition. Cela fournira les matches à élimination directe qui sont l'essence même de toute compétition. C'est très, très proche d'une Ligue des champions idéale. Nous ne sommes peut-être qu'à quelques semaines de l'annoncer."