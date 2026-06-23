Afin de désengorger son effectif, le FC Barcelone a officialisé le départ de sa star

Le FC Barcelone a officialisé un accord avec le club grec du Panathinaïkos pour le transfert du gardien espagnol Iñaki Peña, qui quitte ainsi le club catalan pour entamer un nouveau chapitre en Grèce.

Le club catalan a officialisé la transaction dans un communiqué publié ce mercredi, tandis que le gardien a adressé un message d’adieu à ses supporters sur son compte « X ».

Le club catalan n’a pas dévoilé les modalités financières de l’opération, mais le journal « AS » estime le montant du transfert à environ 3 millions d’euros.

Ces derniers jours, le gardien avait exprimé son souhait de s’expatrier afin de disposer de davantage d’opportunités de jouer, privilégiant ainsi un départ à l’étranger plutôt que des offres de la Liga.

Formé à La Masia depuis 2012, après avoir quitté Villarreal, il a progressivement franchi les échelons des équipes de jeunes avant d’être intégré à l’effectif professionnel début 2023.

Au cours de sa carrière, Peña a été cédé à deux reprises : d’abord au Galatasaray turc lors de la saison 2021-2022, puis à Elche la saison dernière.

Son départ soulage légèrement la direction sportive, qui disposait récemment d’un effectif surchargé à ce poste, avec Joan García, Wojciech Szczęsny et Marc-André ter Stegen, sans oublier plusieurs jeunes gardiens de retour de prêt.

Dans la foulée, le club catalan a également décidé de prêter le jeune gardien Diego Kuchin au club danois de Lyngby, afin d’optimiser l’organisation du poste en prévision de la nouvelle saison.