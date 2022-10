Affaire Neymar : Peine de prison, amende, ce que risque le Brésilien dans le cadre du procès pour son transfert au FC Barcelone

Le procès de l'"affaire Neymar" a débuté à Barcelone ce lundi. Tout savoir sur les sanctions possible envers le Brésilien.

Enfin, après plusieurs années d'attente, le procès a commencé à Barcelone pour l'"affaire DIS", la société qui avait les droits de Neymar Jr lorsqu'il jouait au Brésil et était un joueur de Santos. La société DIS a dénoncé l'affaire de la signature de l'attaquant et a réussi à mettre sur le banc des accusés Neymar, son père, sa mère, deux anciens présidents du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep Martí Bartomeu, le FC Barcelone et aussi Santos, ainsi que son ancien président, Odilio Rodriguez.

Que réclame la société "DIS" attend pour le transfert de Neymar

Le ministère public demande des amendes de plusieurs millions de dollars et la prison pour les accusés. La version de la société "DIS" affirme que le FC Barcelone et le club de Santos au Brésil ont comploté pour que la société ne puisse pas percevoir dans cette opération tout ce qui lui était dû pour les 40% des droits du joueur qu'il avait signé.

Pour cette raison, il accuse les personnes impliquées de deux crimes. Tout d'abord, la corruption entre particuliers, car ils estiment que le Barça et Santos ont convenu d'un transfert sans les consulter, puisqu'ils possédaient une partie des droits de Neymar. Et deuxièmement, l'accusation estime qu'il y a eu un possible délit de fraude par simulation contractuelle.

Le bureau du procureur demande la prison pour les accusés et des amendes de plusieurs millions d'euros

Il y avait deux contrats entre les parties : l'un pour un ami d'une valeur de 4,5 millions et l'autre pour une option de droit préférentiel pour trois joueurs, d'une valeur de 8 millions. La version "DIS" comprend que ces accords correspondent en réalité à un paiement déguisé pour le transfert de l'international brésilien, dont ils devraient recevoir leur part proportionnelle.

Selon les informations de GOAL, le ministère public dans cette affaire demande cinq ans de prison pour Sandro Rosell, trois pour l'ancien président de Santos, deux ans de prison pour Neymar senior, une année de prison pour Neymar et sa mère et également de la prison pour Josep María Bartomeu, l'avant-dernier président du FC Barcelone.

Les pétitions "DIS" prévoient des peines d'emprisonnement et de déchéance, ainsi que des amendes millionnaires d'environ 200 millions d'euros par défendeur. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, devrait comparaître au procès en tant que témoin étant donné que le club madrilène a également négocié avec Santos pour obtenir Neymar à cette époque.