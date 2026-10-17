Action immédiate : une réunion spéciale pour discuter du transfert de la star du Barça au Bayern Munich

Deco, le directeur sportif du Barça, a tenu une réunion hier vendredi, dans la ville catalane, avec Juanma Lopez, l'agent de Dani Olmo, afin d'évoquer la situation actuelle du joueur au sein de l'équipe et de connaître les intentions des deux parties, dans un contexte marqué par la multiplication des informations autour de l'intérêt du Bayern Munich pour la star blaugrana.

Selon le journal espagnol Sport, cette réunion est intervenue à un moment où l'avenir de Dani Olmo suscite une certaine polémique depuis quelques semaines, en particulier après la révélation de l'intérêt du Bayern Munich pour le joueur. Les deux parties ont ainsi tenu à aborder sa situation de manière directe.

La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère normale, les deux parties souhaitant maintenir un contact direct et éviter toute interprétation erronée que pourraient susciter les informations relayées ces derniers jours au sujet de l'avenir du joueur.

L'intérêt du Bayern Munich pour Dani Olmo ne date pas d'hier : Max Eberl, le directeur sportif du club bavarois, figure parmi les plus grands admirateurs des qualités du joueur et avait déjà tenté de le recruter lorsque l'international espagnol évoluait sous les couleurs du Dinamo Zagreb, à l'époque où Eberl occupait le poste de directeur sportif du Borussia Mönchengladbach.

Cette admiration d'Eberl pour le potentiel d'Olmo s'est maintenue au fil des années, ce qui explique que le Bayern Munich continue de suivre de près la situation du joueur.

À cela s'ajoute l'éventuel départ de Michael Olise et de Jamal Musiala du club allemand, puisque leur possible départ pourrait pousser le Bayern Munich à chercher des solutions de rechange pour renforcer son secteur offensif.

Pour l'heure, aucune offre officielle n'a toutefois été formulée pour Dani Olmo, et aucune proposition n'est attendue dans un avenir proche.

Un départ très improbable

Malgré l'intérêt du Bayern Munich, aucune négociation n'a été engagée entre les deux parties, et un départ d'Olmo du Barça apparaît comme un scénario très improbable à l'heure actuelle.

Le club catalan n'envisagerait d'étudier un éventuel départ du joueur que s'il recevait une offre financière colossale.

Mais au-delà de l'aspect financier, un autre facteur se révèle déterminant : la volonté de Dani Olmo de ne pas quitter le Barça. Le joueur aspire en effet à poursuivre son parcours avec l'équipe et à conquérir la place qu'il estime pouvoir occuper dans l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick.

Il ne faut pas oublier que le nom de Dani Olmo a été associé à un transfert au Barça pendant quatre ou cinq mercatos estivaux consécutifs, le joueur n'ayant jamais caché son souhait de revenir au club où il a été formé. Il n'a toutefois pu concrétiser cet objectif qu'après l'arrivée de Deco, l'un des principaux artisans de l'opération.

Après de longues années d'attente avant de pouvoir porter le maillot blaugrana, Olmo n'envisage pas de renoncer si vite à son rêve : son objectif est de rester au Barça et de se battre pour s'imposer dans l'équipe.

De leur côté, les dirigeants du Barça savent parfaitement que le joueur ne souhaite pas quitter le club de ses rêves, un message qui a contribué à dissiper les éventuels doutes nés des informations relatives à l'intérêt du Bayern Munich pour ses services.

Olmo se bat pour une place de titulaire

Dani Olmo aspire à se sentir important au sein de l'équipe et à obtenir un rôle de premier plan dans l'effectif. Même s'il aurait souhaité disputer davantage de minutes en début de saison, il aborde sa situation actuelle avec la volonté affichée de gagner plus d'espace dans les plans de Hansi Flick.

La réunion a également été l'occasion d'échanger des points de vue sur son temps de jeu jusqu'à présent et sur les perspectives de son avenir avec l'équipe, notamment après l'excellent niveau affiché lors de la Coupe du monde.

Du côté du Barça, le message s'est voulu rassurant, avec une confiance réaffirmée dans les qualités et le potentiel du joueur. La direction sportive connaît bien son niveau et estime qu'il possède les atouts techniques suffisants pour devenir un élément important de l'équipe.

Les dirigeants du club ont souligné l'importance d'aborder cette période avec patience, convaincus qu'Olmo aura des occasions de démontrer ses qualités et de renforcer sa place dans les plans de Flick au fil de la saison.

Cette réunion a ainsi permis aux deux parties de clarifier leurs positions et de dissiper tout malentendu éventuel : le Barça ne prévoit pas de se séparer du joueur, et Dani Olmo n'a pas l'intention de chercher une porte de sortie.

Malgré l'intérêt du Bayern Munich, aucune opération n'est en cours actuellement, la priorité du joueur restant de se réserver une place importante au sein du Barça.



