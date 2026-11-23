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Un article de presse a révélé ce lundi pourquoi la VAR n'est pas intervenue sur l'action ayant valu un corner au FC Barcelone, corner sur lequel le club catalan a inscrit son premier but face à Villarreal.

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Le FC Barcelone a réussi à renverser un retard de deux buts face à Villarreal, son invité au Spotify Camp Nou, pour mener 3-2 au cours de la seconde période du match disputé hier dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

L'une des actions les plus controversées de la rencontre entre le Barça et Villarreal a été le corner qui a débouché sur le premier but blaugrana en début de seconde période, inscrit par Gerard Martín.

Les joueurs de Villarreal se sont demandé pourquoi l'arbitre assistant vidéo, Guillermo Cuadra Fernández, n'était pas intervenu pour alerter l'arbitre central, Alejandro Hernández Hernández, alors que tout indiquait qu'il n'y avait pas corner, le ballon ayant heurté le poteau.

Selon le quotidien « Mundo Deportivo », il faut partir de deux considérations, qui reposent toujours sur le protocole de l'assistance vidéo à l'arbitrage relatif aux corners.

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Premièrement, que le corner accordé à tort constitue une erreur manifeste ; deuxièmement, et ce n'est pas moins important, que la VAR dispose du temps nécessaire pour le revoir et examiner les éléments avant la reprise du jeu, sans en ralentir le rythme.

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Le journal a souligné que le jeu ne peut pas être arrêté pour un corner, comme cela est permis dans d'autres situations.

Cela a été évident au Camp Nou : en cas de reprise rapide du jeu, l'arbitre vidéo n'a pas le temps de revoir l'action, ce qui implique notamment de déterminer si le ballon a été touché ou non, si le gardien l'a touché, si la technologie Kinexon a détecté le ballon, etc.

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Pendant la vérification de la VAR, et avec la reprise rapide du jeu par le Barça, la technologie n'a pas pu trancher et rendre sa décision.

Le quotidien catalan a insisté sur la validité du but : « Comme le jeu ne peut pas être arrêté, l'action s'est conclue par le but du Barça, un but parfaitement légal et valable. Dès que le jeu reprend, la vérification doit être interrompue et ne peut plus être reprise. C'est ce qui s'est passé ».

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Un expert en arbitrage donne son avis

À noter qu'Iturralde González, expert en arbitrage pour le quotidien « AS » et la radio « Cadena SER » , a déclaré que le Barça avait joué le corner rapidement pour éviter que la VAR ne revoie l'action.

Il a commenté : « Il est actuellement permis de jouer les corners rapidement. Mais cela ne devrait pas être le cas. Et cela ne changera pas. On ne devrait pas pouvoir enfreindre la règle de cette manière ».

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Une nette domination du Barça

Les statistiques de la rencontre ont révélé une domination écrasante du FC Barcelone, qui a eu 71 % de possession contre 29 % pour Villarreal, et a frappé 29 fois au but, contre seulement quatre tirs pour l'équipe visiteuse.

Les buts attendus (xG) du Barça ont atteint 3,22, contre seulement 0,16 pour Villarreal, et les locaux se sont procuré huit occasions franches, contre une seule pour l'adversaire.

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Le Barça a cadré neuf tirs, contre deux pour Villarreal, et a touché 48 ballons dans la surface adverse, contre seulement deux pour l'équipe visiteuse.

Le Barça a tiré dix corners et réalisé 21 passes clés, tandis que Villarreal n'a obtenu aucun corner de toute la rencontre, selon la dernière mise à jour des statistiques.