Achraf Hakimi s'immisce dans la polémique du "Ballon d'Or" avec une déclaration diplomatique

Le Marocain Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a réagi à la polémique entourant le Ballon d'Or 2026, dont il fait partie des prétendants.

La liste des 30 joueurs nommés pour la distinction compte 10 joueurs issus d'un seul club : le Paris Saint-Germain.

Après avoir été retenu parmi les trente nommés au Ballon d'Or, comme la saison dernière, Achraf Hakimi espère avant tout voir un joueur du Paris Saint-Germain remporter le trophée, un an après le sacre d'Ousmane Dembélé (Hakimi avait alors terminé sixième).

Dans un entretien accordé à la chaîne « CBS », après la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester City (2-4) la nuit dernière, l'international marocain a reconnu qu'il espérait décrocher cette prestigieuse récompense individuelle, sans pour autant en faire une obsession.

Il a déclaré : « J'espère qu'un joueur du Paris Saint-Germain pourra ramener ce trophée à Paris, et que nous le célébrerons avec les supporters et l'équipe. »

Et d'ajouter : « Est-ce que j'espère la gagner ? C'est une récompense particulière, et tout le monde rêve de la remporter. Mais même si je ne la gagne pas, je suis très heureux d'être nommé. Pour moi, le plus important, ce sont les titres collectifs. »